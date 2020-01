Đang chia sẻ bí quyết sống lâu, CEO công ty dược bất ngờ đột quỵ trên sân khấu

Dally Mail đưa tin, tại Chương Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ) có tổ chức một sự kiện liên quan đến cách kéo dài tuổi thọ của con người. Ông Trần Bái Văn (65 tuổi) Giám đốc Công ty Công nghệ và Y tế Zhongyi, có trụ ở tại phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc được mời đến để thuyết trình về “bí kíp” trường thọ.

Được biết, công ty của ông Trần Bái Văn được thành lập vào tháng 8/2019. Công ty này chuyên sản xuất và phân phối các loại thuốc điều trị bệnh gút . Đây là công ty được đánh giá khá uy tín trên thị trường dược phẩm điều trị bệnh gút

CEO Trần Bái Văn

Chính vì những uy tín của bản thân và công ty mà ông Trần Bái Văn được mời đến chia sẻ bí quyết sống lâu. Tuy nhiên, đang chia sẻ thì ông Trần ngã lăn ra sân khấu và chết vì cơn đau tim.

Người phát ngôn của ông ty Zhongyi cho biết, cách đây 20 năm ông Trần từng tiến hành làm phẫu thuật tim. Ông Trần có dự định, sau sự kiện này sẽ trở lại Bệnh viện để thăm khám và lắp máy tạo nhịp tim. Trước đó, bác sĩ của ông Trần đã thúc giục ông nhanh chóng thực hiện phẫu thuật này nhưng do bận bịu công việc nên ông trì hoãn.

Phía công ty Zhongyi cũng phủ nhận hoàn toàn tin đồn rằng, CEO của mình đột tử vì uống thuốc của công ty. Đồng thời cũng phủ nhận việc ông có khối tài sản khổng lồ 6 tỷ nhân dân tệ.

Ông Trần tử vong khi đang chia sẻ bí quyêt sống lâu

Về video cảnh ông Trần Bái Văn đột tủ bị tung lên mạng, phía Công ty cho rằng, họ không hiểu tại sao video này lại bị phát tán rộng rãi. Họ nghi ngờ đây là chiến dịch bôi nhọ uy tín công ty của các đối thủ trong ngành.

Về cá nhân ông Trần Bái Văn nhiều nguồn tin cho biết, ông là người hiền lành, hay làm việc thiện. Tính đến thời điểm trước khi tử vong ông đã từ thiện hơn 900.000 nhân dân tệ cho ngành giáo dục. Mặt khác ông còn giúp xây dựng nhiều trường học miễn phí trong hàng chục năm qua.

Nga Đỗ (t/h)