Đang chở con nhỏ đi về, người phụ nữ bị tình nhân kém 17 tuổi chặn đường sát hại

Ngày 3/2, Công an huyện Tây Sơn, Bình Định cho biết đơn vị đang phối hợp với cơ quan Công an tỉnh Bình Định truy bắt đối tượng là Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú xã Bình Nghi) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người. Đối tượng Hoàng là gã tình nhân chặn đường sát hại chị Đ.T.T. khi chị đang chở con nhỏ đi về nhà.

Ảnh minh họa

Trước đó, chiều 2/2, chị Đ.T.T. (SN 1972, trú huyện Tuy Phước) đang chở con gái nhỏ 13 tuổi đi về nhà theo hướng xã Bình Nghi, thị xã An Nhơn. Lúc này, Hoàng đi đường thấy chị T. nên đã dùng xe máy đuổi theo chặn đường, sau đó giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Trong lúc cãi vã, Hoàng bất ngờ cầm dao tấn công chị T. nhiều lần. Do quá nhiều vết thương, dù được đưa tới trung tâm y tế cấp cứu nhưng chị T. đã tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đại diện công an huyện Tây Sơn cho biết: "Hung thủ gây án xong bỏ trốn khỏi hiện trường, cơ quan điều tra cũng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, đồng thời truy bắt nghi can". Được biết, chị T. là chủ một quán cà phê, hiện đã ly hôn. Còn Hoàng làm xây dựng, có quan hệ tình cảm với chị T., hai người thường xuyên gặp gỡ qua lại.

Nơi xảy ra vụ án

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, truy bắt nghi can để điều tra, làm rõ vụ án.

Trước đó, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Định) để tiến hành điều tra về hành vi đốt phòng bạn gái.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Thanh và “bạn gái” Quỳnh Hoa (49 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức, TP.HCM – tên nhân vật đã được thay đổi) quen biết nhau vào khoảng năm 2016. Sau đó, cả hai thuê một phòng trọ tại quận Thủ Đức rồi sống với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, gần đây, cả hai thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn trong chuyện tình cảm do Thanh ghen tuông, nghi người tình đã “thay lòng đổi dạ”.



Đến ngày 26/8, sau khi đi nhậu với bạn về, Thanh tìm đến phòng trọ gọi bà Hoa nhưng không được người này đáp lại nên nảy sinh ý đồ giết người rồi tự tử. Thanh lấy tiền đi mua xăng rồi trở về phòng trọ. Khi về phòng thấy người tình còn đang ngủ, gã lặng lẳng mở cửa sổ, ném chai xăng vào phòng rồi châm lửa. Bà Hoa hốt hoảng kêu cứu, được hàng xóm ra ứng cứu, hỗ trợ dập lửa.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)