Đang chụp ảnh cưới chú rể bỏ chạy vì lí do không ngờ 15:47 07/05/2020 Được biết, hóa ra chú rể là lính cứu hỏa, anh đột ngột quay lưng bỏ chạy để lại cô dâu vì nghe tiếng chuông báo cháy. Video: The Paper