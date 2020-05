Đang đấu nối đường dây, cột điện bất ngờ đổ sập khiến nam công nhân tử vong thương tâm

Thông tin mới nhận được từ chính quyền xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh cho biết, vào khoảng 9h45 sáng ngày 3/5, anh P. V. P. (SN 1987, trú tại xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cùng 1 tốp thợ đang đấu nối dây điện vào các cột tại khu đất quy hoạch ở thôn Liên Phú, xã Thạch Trung thì không may cột điện gãy đổ, đè lên người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến nam công nhân tử vong oan ức





Ngay khi xảy ra tai nạn, anh P. lập tức được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân





Được biết, dự án trên do UBND xã Thạch Trung làm chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu là Công ty xây dựng H.P, anh P. là công nhân làm thuê theo thời vụ.

Clip hiện trường- Nguồn: Người đưa tin

Minh Tú (t/h)