Đang điều khiển xe trên đường, người đàn ông bị nhóm thanh niên dùng mã tấu chặt đứt tay

Liên quan đến vụ việc người đàn ông bị chặt đứt tay trên đường, ngày 3/4, Công an quận 12 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị đang ráo riết truy tìm nhóm thanh niên gây án.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra tại đường Tân Chánh Hiệp 10 (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh). Cụ thể, chiều 2/4, một người đàn ông 34 tuổi điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh đang lưu thông trên đường thì bị nhóm thanh niên đi xe máy chặn đầu xe. Sau đó, giữa nhóm thanh niên và người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong lúc cãi lộn, nhóm này dùng mã tấu chặt đứt cánh tay người đàn ông rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Tại hiện trường, chiếc ô tô màu đỏ của nạn nhân vẫn đậu trên đường, bị móp một bên xe và có nhiều vết máu.

Phát hiện vụ việc, người dân sống quanh đó đã nhanh chóng đưa người đàn ông cùng cánh tay bị đứt đến Bệnh viện cấp cứu. Đồng thời trình báo vụ việc đến Công an.

Hiện trường vụ án

Nhận được tin báo, Công an quận 12 vào cuộc điều tra, tổ chức khám nghiệm hiện trường , trích xuất camera an ninh truy tìm đối tượng gây án. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 16h ngày 28/2/2019 cũng xảy ra một vụ án tương tự. Thời điểm đó, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi xe máy lưu thông trên đường Cao Thắng (phường 3, quận 3) thì bị một nhóm thanh niên khoảng 6 người cầm hung khí đi xe máy đuổi theo.

Bị truy đuổi, người đàn ông táp xe vào lề chống trả nhưng do nhóm đối phương đông nên người này tiếp tục bỏ chạy. Các đối tượng trên đã dùng mã tấu chặt đứt tay nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người dân phát hiện vụ việc đã đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Một số người chứng kiến vụ việc cho biết, nhóm thanh niên rất hung hăng, không ai dám can ngăn.

Trong quá trình điều tra, Công an xác định nạn nhân bị chặt đứt cánh tay là ông Nguyễn Hữu Sang (SN 1972, ngụ quận 10, TP HCM). Sau 5 tuần điều trị tại bệnh viện Bình Dân, nạn nhân đã qua đời.

Sau quá trình điều tra, Công an truy tìm được đối tượng gây án là hai cha con ông Lê Ngọc Hùng (SN 1974), Lê Tuấn Anh (SN 2001). Do mâu thuẫn cá nhân, nên hai cha con gọi người đến “xử” nạn nhân.

Nga Đỗ (t/h)