Hãi hùng khi trâu điên lao tới húc văng cả hai mẹ con đang đứng trước cửa nhà 09:24 23/04/2020 Khi trâu điên lao tới húc ngã 2 mẹ con gười trong nhà cũng lao ra giúp đỡ 2 mẹ con chị, đứa bé nhanh chóng được bế lên khỏi mặt đất. Được biết, vụ việc xảy ra tại thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.