 Đắng lòng bệnh nhân vừa xuất viện đã phải vào tù vì ...giấu dịch Covid-19

Theo thông tin trên Shanghaiist, vào ngày 25/1, người đàn ông họ Li (50 tuổi) đã đi du lịch tại tỉnh Hồ Bắc trở về nhà ở quận Kim Sơn (Thượng Hải).

6 ngày sau đó, ông Li phải liên tục đến Bệnh viện để điều trị ho và một số triệu chứng khác. Thế nhưng, quá trình điều trị thăm khám, ông Li đã không hề tiết lộ thông tin mình từng đến Hồ Bắc- vùng có dịch Covid-19 cho bác sĩ. Vào ngày 4/2, kết quả chẩn đoán cho thấy Li nhiễm virus corona chủng mới. Được biết, trong thời gian ủ bệnh, ông đã nhiều lần đi đến nơi công cộng. Do ông Li giấu dịch tễ nên có ít nhất 55 người, từng tiếp xúc với ông đã được đưa vào diện phải cách ly, theo dõi.

Ông Li được xác nhận nhiễm Covid-19, nay đã được điều trị khỏi (Ảnh: Shanghaiist)

Theo dữ liệu của Uỷ ban Y tế tỉnh Hồ Bắc công bố cho thấy, vào ngày 14/2, vùng tâm điểm dịch tỉnh Hồ Bắc đã có thêm 139 ca tử vong. Số ca nhiễm mới được xác nhận là 2.420, nâng tổng số ca nhiễm ở tâm dịch này lên 54.406 trường hợp.

Tuy nhiên do ông giấu bệnh nên sẽ được cảnh sát bắt giam điều tra vì tội che giấu (Ảnh: Shanghaiist)

Như vậy, trên toàn Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 66.492 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, với 1.523 ca tử vong và chủ yếu tập trung tại Vũ Hán. Thống kê của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cũng cho thấy, số ca nhiễm mới được xác nhận trong ngày 14/2 chỉ bằng 50% so với số liệu của ngày 13/2. Số người tử vong có dấu hiệu tăng nhẹ với 139 ca tử vong so với 116 ca của ngày trước đó.

Số ca tử vong vì virus corona chủng mới tại Hồ Bắc có dấu hiệu tăng nhẹ, 139 ca vào ngày 14/2

Tỉnh Hồ Bắc tiếp tục là nơi có nhiều ca nhiễm virus corona nhất Trung Quốc, với tổng cộng 54.406 ca được xác nhận. Trong đó, số người tử vong vì dịch bệnh này tại Hồ Bắc là 1.457, chiếm hơn 95% số nạn nhân tử vong trên toàn thế giới. Theo đó, có 2.420 ca nhiễm mới được công bố, 1.282 trường hợp được xác nhận nhiễm virus thông qua xét nghiệm, 1.138 người được xác nhận nhiễm qua chẩn đoán lâm sàng, bao gồm chụp cắt lớp và tiến hành một số xét nghiệm khác.

