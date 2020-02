Đắng lòng tâm sự của tài xế cotainer Việt Nam tại khu vực cách ly ở vùng biên

Tài xế container Tuấn "râu", 50 tuổi, quê ở thị trấn Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) cùng với nhiều anh em tài xế khác đang ăn chực nằm chờ tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) hơn một tuần nay. Họ là người vận chuyển hàng hóa sang biên giới Trung Quốc tiêu thụ.

Các tài xế nằm chờ xe được thông quan qua khu vực biên giới (Ảnh: PLO)

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra đang diễn biến phức tạp, do đó, mỗi ngày cửa khẩu chỉ thông quan nhỏ giọt khoảng 25 xe. Tuy nhiên, anh Tuấn cũng cho biết rằng, mình và một số tài xế vẫn còn may mắn vì theo thông báo của chính quyền TP Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc , dự kiến ngày 10-2 các cửa khẩu phụ cặp chợ biên giới của phía Trung Quốc sẽ chính thức mở trở lại để phục vụ hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu trao đổi hàng hóa giữa hai nước.





Tuấn "râu" chia sẻ về cuộc sống những ngày ở vùng biên giới giữa mùa dịch nCOV (Ảnh: PLO)

Cuối tháng 2 này, các hoạt động trao đổi cư dân biên giới (theo các cặp cửa khẩu phụ ở Lạng Sơn như Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình... của Lạng Sơn) sẽ được tổ chức trở lại. Trong khi đó, các hoạt động của cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu quốc gia Chi Ma (thuộc huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) vẫn diễn ra hoạt động giao thương bình thường nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt về công tác phòng, chống dịch của lực lượng chức năng hai bên.

Tuấn “râu” cho biết, hơn một tuần nay, khu vực cửa khẩu Hữu Nghị mưa dầm dề, lạnh cắt da cắt thịt. Lực lượng chức năng hai nước Việt Nam và Trung Quốc cũng tiến hành kiểm tra rất gắt gao để đề phòng nhiễm dịch, lây lan virus Corona.

Các tài xế tập trung điểm danh đưa vào diện cách ly (Ảnh: PLO)

Giọng trầm ngâm, anh Tuấn thổ lộ: “Anh em lái xe đang kẹt ở đây phần lớn là dân Bình Thuận chở thanh long ra tiêu thụ nên hùn nhau nấu ăn để giảm chi phí. Anh em lái xe đứa nào cũng thèm có khoanh bánh tét, miếng thịt kho măng vì từ Tết tới giờ không về nhà. Bây giờ bỏ hàng xong, nghe thông báo tất cả sẽ cách ly 14 ngày chưa biết ra sao”.

Nhận công việc vận chuyển hàng hóa đến vùng dịch, các anh em tài xế ở đây được chủ xe hứa sẽ bồi dưỡng cho mỗi người 5-7 triệu đồng, lo thức ăn hằng ngày trong thời gian họ cách ly.

Hôm 8/2, một nhóm gần 30 người tập trung ờ đồn biên phòng tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc trong đêm, khi thời tiết lạnh run người, mưa vẫn dầm dề. Anh Tuấn nói rằng, những ngày trôi qua, anh em đều mua tạm cơm hộp ăn trong khi chờ quyết định từ cuộc họp ở đâu đó trên tỉnh.

Và, anh Tuấn cho biết rằng, theo thông báo, toàn bộ tài xế sẽ được cách ly tại Trường Quân sự của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn.

Minh Tú (t/h)