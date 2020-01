'Đắng lòng' xe mua 5 triệu, bị phạt nồng độ cồn 4,5 triệu chỉ vì uống 2 lon bia

Quy định nêu rõ, cấm người tham gia giao thông điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Do đó, chỉ cần phát hiện trong hơi thở hoặc máu có nồng độ cồn, dù ít hay nhiều cũng sẽ bị xử phạt với mức xử phạt cao nhất đối với người điều khiển xe ô tô sẽ là từ 30-40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng; đối với người điều khiển xe mô tô sẽ là từ 6-8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng, còn người điều khiển xe đạp, xe thô sơ cũng sẽ bị phạt từ 400.000-600.000 đồng.



Tối hôm qua (3/1), Đội CSGT Công an quận 1 (Công an TP.HCM) đã tiến hành tuần tra trên nhiều tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Trãi, Bùi Viện, Lý Tự Trọng… để kiểm tra cũng như xử lý người lái xe vi phạm nồng độ cồn.



Theo Zing.vn, tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Phạm Ngũ Lão, Đội CSGT phát hiện anh L.Q.D. (35 tuổi, ngụ quận 12) chạy xe máy với biểu hiện say xỉn nên mời vào kiểm tra. Kết quả, nồng độ cồn của anh mức 0,363 mg/lít khí thở, anh bị lập biên bản xử phạt 4,5 triệu đồng, giam xe 7 ngày và tước bằng lái 17 tháng theo quy định.

Khi nghe mức xử phạt, anh D. giật mình bối rối vì không thể ngờ mức phạt mới lại cao như vậy. Anh cho biết, trước đó bản thân mới chỉ uống 2-3 lon bia trong buổi liên hoan: “Xe tôi mua chỉ khoảng 5 triệu mà bị phạt 4,5 triệu chắc tôi bỏ xe luôn quá, phạt vậy là quá nặng”.



Không chỉ kiểm tra người điều khiển xe máy, người đi xe đạp cũng bối rối khi được đo nồng độ cồn trong hơi thở.

Chỉ trong 1 giờ tiến hành làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 20 trường hợp, phát hiện 2 tài xế có nồng độ cồn trong hơi thở. Theo luật mới, người điều khiển xe máy chỉ cần khí thở có cồn là sẽ bị xử phạt.



