Đang nhậu thì hết rượu, 2 đối tượng rủ nhau cầm dao ra đường quốc lộ chặn xe xin tiền

Tin tức mới nhất ngày 19/5, tờ Công an TP. HCM dẫn lại thông tin từ Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk sáng cùng ngày cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 2 đối tượng uống rượu say cầm dao ra đường quốc lộ chặn xe xin tiền.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 14/5 Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Krông Pắk nhận được tin báo từ 2 tài xế xe tải về việc vừa bị 2 thanh niên say rượu cầm dao chặn xe để xin tiền.

Hai đối tượng khi bị bắt giữ.

Ngay lập tức, bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Krông Pắk đã triển khai truy bắt 2 đối tượng này. Chỉ 2 tiếng sau, 2 người này đã bị bắt giữ khi đang chạy xe máy trên đường.



Danh tính 2 đối tượng say rượu cầm dao chặn xe cướp tiền được xác định là Huỳnh Phi Long và Phạm Duy Hiếu (cùng 24 tuổi, trú thị trấn Phước an, huyện Krông Pắk).



Tại cơ quan công an, 2 người này khai nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết, trước đó khi cả 2 đang chè chén say sưa tại nhà Long thì hết rượu. Lúc này, Hiếu liền nảy ra ý tưởng rồi rủ Long cầm theo con dao nhọn cán dài gần 80cm, phi xe máy đến đoạn Km31 quốc lộ 26 thuộc TDP.10 (thị trấn Phước An) để chặn xe xin tiền.

Ảnh minh họa.



Do địa hình đoạn đường này khá dốc đứng, xe tải chạy qua thường phải đi rất chậm nên càng tiện cho y đồ của 2 gã "ma men". Một lúc sau, Long và Hiếu phát hiện có 2 xe tải chạy hướng Nha Trang đi TP. Buôn Ma Thuột liền chạy ra chặn xe, dùng dao hù dọa "xin" 150 nghìn đồng.



Trên đường về, 2 đối tượng phát hiện 1 tài xế taxi đậu ngủ bên đường liền tranh thủ xin thêm được 20.000 đồng. Khi đang trên đường đi mua rượu, Long và Hiếu đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.



Được biết, trước đó Long từng bị đưa đi giáo dưỡng vì tội trộm cắp tài sản.



Your browser does not support HTML5 video.

Đâm chết bạn nhậu vì từ chối uống bia.

Xem thêm: Đâm thẳng vỏ chai bia vào mặt bạn vì đang nhậu thì ép phải bắt tay



Thùy Nguyễn (t/h)