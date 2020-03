Đang phỏng vấn người dân về tai nạn giao thông, phóng viên vô tình quay được cảnh đâm xe phía sau

Sự việc hi hữu xảy ra trên khi phóng viên thời sự Đài truyền hình Vĩnh Phúc tác nghiệp để phản ánh về điểm đen giao thông trên địa bàn xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên.

Thời điểm trên, khi phóng viên đang phỏng vấn một người dân về nút giao giữa vành đai 3 của tỉnh với đường Phú Xuân đi thị trấn Thanh Lãng (huyện Bình Xuyên) thì bất đắc dĩ trở thành nhân chứng chứng khiến vụ tai nạn giữa xe tải chở cát BKS 37c-013xx và ô tô con BKS 88a-151xx.

Thời điểm trên, tại điểm giao cắt còn có một xe máy đang di chuyển nhưng rất may đã không xảy ra va chạm với 2 ô tô trên.

Theo thông tin từ phóng viên Đài truyền hình Vĩnh Phúc, va chạm giao thông khiến xe con và xe tải bị biến dạng phần đầu. Tại hiện trường, cát trên xe tải đổ xuống đường vành đai. Va chạm giao thông khiến nhiều người trên xe ô tô con bị thương nhẹ và đã được người dân sinh sống gần hiện trường đưa đến cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất.

Được biết, khu vực xảy ra tai nạn được người dân gọi bằng cái tên "ngã tư tử thần". Theo chia sẻ của người dân địa phương, đây là điểm đen giao thông do nhiều người dân lưu thông qua khu vực còn chưa am hiểu luật và chưa chủ động giảm tốc độ khi đi vào khu vực giao thoa với đường ưu tiên. Mong muốn của những người dân thường xuyên lưu thông qua đoạn đường này là cơ quan quản lý lắp thêm biển cảnh báo hoặc đèn tín hiệu giao thông.

Kiều Đỗ (t/h)