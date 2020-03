Đằng sau chuyện sống thử là bi kịch người chết, kẻ vào tù

Trong thời gian bỏ nhà đi lang bạt Mi quen và yêu Việt Anh, sau đó dọn về sống chung như vợ chồng. Chính quãng thời gian “góp gạo thổi cơm chung” đã khiến cả hai nảy sinh mâu thuẫn. Việt Anh bộc lộ rõ tính ích kỷ, côn đồ. Kết quả của “sống thử” là cô gái 19 tuổi phải lĩnh những trận đòn roi của bạn trai.

“Sống thử” và bi kịch

Lê Hà Mi (SN 1997, trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội ) là cô gái có khuôn mặt thanh tú, nước da trắng... Nếu gặp ở bên ngoài, chẳng ai có thể tin được đây là một tên tội phạm giết người. Nạn nhân bỏ mạng dưới tay Hà Mi không ai khác chính là người bạn trai tên Đỗ Việt Anh (SN 1989, trú ở huyện Thanh Trì, Hà Nội). Mi phải đền tội cho hành vi Giết người bằng bản án 16 năm tù.

Nhắc lại chuyện cũ Mi kể: “Em mất bố từ năm 12 tuổi. Bố mẹ bỏ nhau nên em về sống với bố và ông bà nội, rồi bố bị bệnh chết nên chuyển về sống cùng mẹ, bà ngoại và cậu. Mẹ bận kiếm tiền, ít quan tâm đến em. Nhiều lúc em muốn được mẹ âu yếm, dạy dỗ như các bạn nhưng không được. Lúc em yêu Việt Anh cũng vậy, mẹ chẳng bảo ban gì. Và cứ lớn lên như thế rồi trượt dài. Dù hơn 20 tuổi nhưng em chẳng được cười vui như bạn bè cùng trang lứa…”.

Được biết, vì chuyện cơm áo gạo tiền mà mẹ Mi phải lao động quần quật chẳng có thời gian quan tâm đến con gái. Bởi vậy khi bố mất không lâu, Mi cũng bỏ học. Bạn bè Mi chơi cùng toàn là đám thanh niên choai choai cùng cảnh giống nhau, có đứa chưa lấy chồng đã làm mẹ. Chính quan điểm và lối sống của bạn bè đã ảnh hưởng đến tâm lý, suy nghĩ của Mi. Khi vừa tròn 16 tuổi (2013), Mi bỏ nhà đi dạt theo đám bạn. Mẹ Mi qua tìm hiểu cũng tìm kiếm được chỗ Mi sống rồi lôi về nhà nhưng chẳng được mấy bữa cô lại bỏ đi. Nhiều lần như thế bà bỏ mặc đứa con gái hư hỏng này. Để có tiền tiêu xài, Mi đi bán quần áo để kiếm sống, nay ngủ nhà đứa bạn này, mai vật vờ ở chỗ đứa bạn khác.

Con ngõ dẫn vào hiện trường – nơi Mi sát hại Việt Anh vì mâu thuẫn tình cảm

Đến năm 2014, Mi quen Việt Anh ở bãi trông xe khu vực Đền Lừ (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Khi đó Việt Nam đang là thầy dạy lái xe. Sau thời gian yêu đương, năm 2016, Mi dọn về sống như vợ chồng với Việt Anh. Chuyện này sau đó bị gia đình Việt Anh phát hiện nhưng không ai ngăn cấm. Và chính quãng thời gian “góp gạo thổi cơm chung” này đã khiến tình cảm sức mẻ, nảy sinh mâu thuẫn. Khi về ở với nhau rồi Việt Anh mới lộ rõ bản tính ích kỷ, côn đồ . Việt Anh sẵn sàng phản ứng lại với bất cứ ai khiến anh ta không vừa mắt. Ngay cả người yên, Việt Anh cũng sẵn sang “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” khi không vừa ý.

Mi kể, khi còn sống với nhau, có lần Việt Anh muốn cô cùng đến bãi đỗ xe Đền Lừ làm việc nhưng cô không đồng ý. Chỉ vì chuyện đó mà Việt Anh đánh cô đến xây xẩm mặt mày. Chưa kể đến chuyện, từ ngày về sống cùng nhau Mi mất hẳn quyền tự do đi chơi, nói chuyện vưới bạn bè. Cứ hễ cô đi chơi với bạn là Việt Anh đến tận nơi quấy phá buộc phải đi về. Nhiều lần thất vọng về thái độ du côn của người yêu Mi có ý ngãng ra để chia tay nhưng Việt Anh nhất quyết không đồng ý. Để hạn chế những chuyện đó xảy ra, Mi chuyển về nhà sống.

Vào một tối giữa tháng 11/2016, Việt Anh đến nhà Mi ngủ. Thấy vậy, Mi chạy sang nhà hang xóm ngủ nhờ. Đến chiều hôm sau cô trở về nhà thì vẫn thấy người yêu đang nằm trên giường. Lúc này, Mi tiếp tục nhắc lại chuyện chia tay nhưng Việt Anh không đồng ý. Hai bên lời qua tiếng lại rất gay gắt. Trong khi nóng giận, Việt Anh xông đến bóp cổ, túm tóc Mi định đánh đập. Đúng lúc Mi gần như nghẹt thở thì chuông điện thoại của Việt Anh vang lên. Người gọi là Hoa (người quen của cả hai). Thấy có điện thoại, Việt Anh buông tay ra khỏi cổ Mi để nghe. Nhân cơ hội này, Mi chạy khỏi giường. Nhưng lo sợ Việt ANh sẽ tiếp tục đánh mình, Mi lấy con dao gần đó đâm một nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong.

Mong ước được làm lại cuộc đời

Sau đó ít tháng, Mi bị đưa ra xét xử, HĐXX tuyên phạt Mi 16 năm tù về tội Giết người. Mi được đưa về thi hành án ở trại giam Thanh Phong (Thanh Hóa). Nhớ lại những ngày mới vào trại, Mi nói: “Em bị Trầm cảm một thời gian, không nói chuyện với ai, không muốn làm gì, suốt ngày chỉ ngủ, cũng chẳng thiết ăn uống. Thậm chí có lúc cũng đã nghĩ đến cái chết. Nhưng dần dà được các cán bộ trại giam quan tâm, em nhận thức tốt hơn, không nghĩ đến những điều tiêu cực nữa. Số phận em không được may mắn nên em cần cố gắng nhiều hơn. Cũng từ ngày vào trại em hiểu ra rằng, không phải mẹ em không quan tâm em mà chỉ vì bà quá bận. Lo ăn còn không đủ thì làm gì có thời gian mà gần gũi con được”.

Quay đi quay lại đã hơn 3 năm vào trại, Mi đã quen với nhịp sống, công việc ở trong này nên không còn ỉ và bất cần như những ngày đầu nước. Trong thời gian cải tạo ở đây, Mi được phân làm trong đội thủ công. Công việc không nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Ngoài thời gian làm việc, Mi cũng tham gia vào các phong trào văn hóa thể thao của phạm nhân. Mi đã nhận thức được mình cần phải sống có ích ngay kể cả khi đang cải tạo trong trại giam . “Em muốn làm lại từ đầu,. Có những điều trước khia em không biết, không ai dạy, cũng không bao giờ nghĩ tới nhưng vào đây, được các cán bộ dạy dỗ từng tí một. Em thấy, thực sự nơi này như gia đình của mình".

Nữ phạm nhân mong muốn sớm trở về để làm lại cuộc đời

Mi đang hào hứng kể về những dự định sau khi ra trại thì chúng tôi rẽ ngang nhắc đến Việt Anh. Vừa nghe đến tên người yêu cũ, giọng Mi trầm xuống, nụ cười tắt hẳn, Mi nói: “Bây giờ em hối hận lắm. Lúc đó chỉ vì bức xúc, vì nóng giận mà đã gây ác,., Khi xảy ra rồi mới ân hận thì cũng đã quá muộn màng. Cũng không ai dạy em phải làm thế này, thế kia khi xảy ra tình huống đó. Lúc đó, em chỉ hành động theo bản năng, chỉ tiếc rằng, cái bản năng đó đã khiến em cướp đi mạng sống của người đàn ông em từng yêu, từng tin tưởng và hy vọng. Dẫu biết, bố mẹ Việt Anh không oán trách, không căm thù vì biết có một phần lỗi của con mình nhưng em thật sự rất ân hận về hành vi của mình. Lúc nào em cũng mong hai bác tha thứ cho lỗi lầm này”.

“Ở trong này, ngoài bố mẹ Việt An hem còn nghĩ đến mẹ em nữa. Trước khi, em luôn trách mẹ không quan tâm, không giáo dục em đàng hoàng để em ra nông nỗi này. Nhưng giờ đây, khi được các cô quản giáo phân tích, em hiểu ra rằng, chưa bao giờ em đặt mình vào vị trí của mẹ, chưa bao giờ em cảm thông cho mẹ. Em chỉ luôn làm mẹ buồn, làm mẹ lo lắng chứ chưa bao giờ giúp đỡ mẹ được việc gì cả. Em đã gây ra nhiều tội lỗi rồi, em chỉ mong mẹ mình và mẹ Việt Anh thay thứ. Chúng em yêu nhau tự nguyện, rồi đến với nhau, rồi làm khổ nhau và cuối cùng người chịu hậu quả lại là những bậc sinh thành”.

Từ đôi mắt đen nhánh của nữ phạm nhân trẻ, chúng tôi hiểu rằng cô đang cố gắng không ngừng để cải tạo thật tốt sớm được giảm án để trở về với gia đình, cộng đồng. Mi vẫn còn trẻ, Mi mong ước đến ngày được ra trại sẽ làm lại từ đầu, bù đắp cho những sai lầm mà mình đã gây ra cho cả hai gia đình. Có lẽ những vấp vấp tuổi đầu đời đã giúp Mi nhận ra được giá trị cuộc sống đích thực.

Nga Đỗ (t/h)