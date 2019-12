Đăng status phê phán nghệ sĩ 'bay lắc', Lưu Hương Giang khiến dân tình tò mò danh tính nhân vật

Mới đây, nữ ca sĩ Lưu Hương Giang bất ngờ đăng status ẩn ý, chỉ trích một số bộ phận nghệ sĩ sử dụng các chất kích thích, gây nghiện để thăng hoa. Cô thẳng thắn bày tỏ quan điểm, những việc làm như trên chứng tỏ người nghệ sĩ đó thiếu nền tảng giáo dục, là nghệ sĩ rởm.

Tuy không rõ "người nghệ sĩ" mà bà xã nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nhắc đến ở đây là ai, nhưng bài đăng này của cô được nhiều anh chị em trong nghề ủng hộ, như: "Cá sấu chúa" Quỳnh Nga, stylist Hoàng Ku,...





Những ngày cuối năm 2019, giới showbiz liên tục đón nhận những ồn ào, thị phi từ các nghệ sĩ Việt. Vì thế, cộng đồng mạng không ngừng suy đoán, ai là người được Lưu Hương Giang "nhắc đến".





Ca sĩ Lưu Hương Giang sinh năm 1983, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố cô là nhạc công Lưu Mạnh Cường, mẹ là ca sĩ Thanh Hòa, chị gái là nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Bản thân cô từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc, và được biết đến khi tham gia Sao Mai điểm hẹn 2004 của Đài Truyền hình Việt Nam.









Năm 2009, cô kết hôn với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, có một tổ ấm hạnh phúc bên hai thiên thần nhỏ. Từ năm 2013 đến nay, Lưu Hương Giang và chồng nhận lời ngồi ghế huấn luyện viên cuộc thi Giọng Hát Việt Nhí. Bằng tài năng và sự kết hợp ăn ý của mình, cặp đôi đã đào tạo được nhiều học trò tài năng (điển hình là 2 nhà vô địch Giọng hát Việt nhí 2013 và 2015). Tính đến thời điểm hiện tại, Lưu Hương Giang đã cho ra mắt 3 ca khúc do chính cô sáng tác: Quá Yêu, Đừng Ngoảnh Lại, Hãy Cho Em Thời Gian.





Đừng Ngoảnh Lại - Lưu Hương Giang ft. Suboi ft Cường Seven [Official]