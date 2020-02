Đăng tin bị đấm `tím mắt` trong ngày đầu nhập ngũ, admin 2k1 bị phạt 12,5 triệu đồng

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 16/2, Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với một admin (quản trị viên) fanpage Facebook mang tên “Thủy Nguyên Entertainment” do tung thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Công an huyện Thủy Nguyên thông tin, vào khoảng 14h3p ngày 12/2, trang Facebook mang tên "Thủy Nguyên Entertainment" đã đăng tải hình ảnh một thanh niên mắt mũi bầm tím kèm theo nội dung: "Ngày đầu nhập ngũ". Ngay lập tức, bài đăng đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Chỉ sau ít phút đăng tải, bài viết đã có hơn 4.600 lượt người tiếp cận cùng hàng trăm lượt thích, bình luận, chia sẻ.

Được biết, bài viết này được đăng tải chỉ sau 1 ngày UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức lễ giao nhận công dân nhập ngũ năm 2020 (ngày 11/2). Theo Công an huyện Thủy Nguyên, trang fanpage Thủy Nguyên Entertainment có gần 8.000 lượt thích và 8.368 người theo dõi. Ngoài việc đăng tải các thông tin giải trí , trang Facebook này chủ yếu được sử dụng cho mục đích kinh tế (quảng cáo, giới thiệu sản phẩm bán hàng quần áo, mỹ phẩm...).



Báo VTC News thông tin, khi biết được thông tin bài viết và hình ảnh đăng tải, qua xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên khẳng định điều này không đúng sự thật. Tuy nhiên, thông tin đăng tải lại gây hoang mang, lo lắng cho nhiều người, đặc biệt là những gia đình, phụ huynh có con em tham gia nghĩa vụ quân sự. Không những thế, điều này còn ảnh hưởng đến uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau khi xác minh và điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trang fanpage này do Dương Đức C. (SN 2001, ở xã Hòa Bình, Thủy Nguyên) lập và admin.

Tại cơ quan công an, Dương Đức C. thừa nhận việc đưa thông tin không đúng sự thật để câu "like", câu "view", thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng về trang của mình. Nhận thức được hành vi của mình là vi phạm Pháp luật , C. đã chủ động gỡ bài đăng, đính chính lại thông tin trên trang và cam kết sẽ không tái phạm. Thanh niên 2k1 cũng cho biết, hình ảnh đăng tải được mình copy trên mạng, sau đó bịa thêm nội dung để gây chú ý.



Thùy Nguyễn (t/h)