Đăng tin có website fanclub chính thức, Park Yoochun (JYJ) bị ném đá dữ dội

Mới đây, Park Yoochun (JYJ) đã đăng trên trang Instagram và Twitter cá nhân của mình rằng anh vừa ra mắt website fanclub tên Blue Cielo. Nam ca sĩ không quên đính kèm những bức ảnh với concept mới tươi trẻ, bắt mắt và kêu gọi người hâm mộ tham gia, cùng nhau mở ra một “thành phố mới” đáng kỳ vọng.

Trước đó, Park Yoochun cho biết anh đang lên kế hoạch phát hành cuốn sách ảnh đặc biệt mang tên Someday cho fan vào tháng 6/2020. Nam ca sĩ đang nóng lòng quay trở lại showbiz Hàn chỉ chưa đầy 1 năm sau khi bị xét xử vì tội danh sử dụng, mua bán ma túy và bị quản chế.

Ngôi sao 33 tuổi đã khiến nhiều người vỡ mộng khi liên tục nói dối. Bạn gái cũ – Hwang Hana khai rằng cả hai sử dụng ma túy chung thì nam ca sĩ lên tiếng phủ nhận, thậm chí còn mở cuộc họp báo khẩn cấp, khăng khăng rằng mình vô tội. Khi đó, Park Yoochun còn lên tiếng đổ lỗi cho bạn gái cũ vu oan. Dù vậy, khi cảnh sát tìm thấy bằng chứng, nam thần tượng đã nhận tội và hứa sẽ giải nghệ khỏi ngành công nghiệp giải trí và chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty quản lý. Thành viên JYJ mạnh miệng khẳng định: "Nếu cuộc điều tra chứng minh rằng tôi có tội sử dụng ma túy bất hợp pháp, tôi sẽ rút lui khỏi ngành giải trí ".

Dù vậy, có vẻ như hiện tại Yoochun đã tạm quên lời hứa khi xưa và liên tiếp trở lại với nhiều hoạt động dự án mới. Những hành động như thường xuyên xuất hiện trên kênh Youtube của em trai là Park YooHwan, tổ chức fanmeeting, phát hành photobook,... của nam ca sĩ khiến cư dân mạng Hàn Quốc tỏ ra bất bình. Một nguồn tin cho biết nam ca sĩ không định quay lại làng giải trí Hàn, tuy nhiên việc liên tục tổ chức fan meeting cũng như công bố website riêng khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ, thắc mắc.

Chi Nguyễn (t/h)