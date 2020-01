Dành 10 phút trước khi đi ngủ tập 3 động tác cơ bản này, mông nở eo thon tha hồ mặc xinh đón Tết

Thời điểm Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 sắp đến chỉ còn được tính bằng ngày, do đó công cuộc làm đẹp và Giảm cân của chị em ngày càng trở nên căng thẳng. Ai cũng muốn giảm mỡ bụng, có được vòng eo thon gọn và bờ mông nảy nở săn chắc để tha hồ diện đẹp đón năm mới.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thời gian và điều kiện để theo những chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt hay đổ mồ hôi ở phòng tập. Trong khi đó, khu vực eo bụng lại là nơi khó giảm cân nhất trên cơ thể. Thế nhưng, chị em không cần phải lo lắng. Mỗi tối trước khi đi ngủ chỉ cần dành 10 phút cho 3 động tác cơ bản, chỉ sau 1 tuần có thể thấy ngay hiệu quả rõ rệt.



Động tác 1:



Động tác 2:



Nằm ngửa xuống thảm, cong đầu gối, tiếp xúc mặt thảm bằng 2 bàn chân. Hai tay để duỗi thẳng 2 bên người.

Hít sâu, éo chặt cơ bụng. Sau đó nhẹ nhàng thở ra và nâng hông lên.

Thực hiện 3-4 hiệp, mỗi hiệp 8 lần.



Động tác 3:



Chuẩn bị thêm một chiếc gối mềm để hỗ trợ. Quỳ chân trái, đầu gối tiếp xúc với mặt gối, chân phải chống lên phía trước, vuông góc với mặt đất.

Tay phải đặt vào đầu gối chân phải. Tay trái nâng chân trái lên, vừa nâng vừa ép cơ bụng và đẩy người về phía trước.

Thực hiện 10 hiệp mỗi bên chân.



Nên nhớ, để có hiệu quả tốt nhất nên duy trì thói quen tập luyện thường xuyên, kết hợp cùng chế độ ăn uống hợp lý, thường xuyên vận động trong ngày.



Your browser does not support HTML5 video.