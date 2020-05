Đánh anh họ tử vong do mâu thuẫn từ việc chơi bóng chuyền

Vừa vào bàn nhậu thì bị danh họ đánh bất ngờ do mâu thuẫn chuyện đánh bóng chuyền với bạn, Tới cú lao vào đánh trả khiến nạn nhân bị thương và tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang ) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Tấn Tới (sinh năm 1975, cư trú ấp Nhơn Lộc, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là anh họ của Huỳnh Tấn Tới.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h30 ngày 12/4, Huỳnh Tấn Tới đến sân bóng chuyền cách nhà khoảng 300 mét tổ chức ăn nhậu cùng ông Huỳnh Thanh Danh (51 tuổi, anh họ Tới) cùng một số người bạn khác.

Trong lúc ngồi nhậu, cả nhóm rủ nhau ra sân đánh bóng chuyền. Để cuộc chơi thệm phần kịch tính, cả nhóm quy định, nếu đội nào thua sẽ chung một thùng thùng bia.

Trong lúc đánh bóng chuyền, Tới và đồng đội xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Ông Danh ngồi ở bàn nhậu thấy em họ và hàng xóm chơi thể thao rồi cãi lộn nên tỏ ra khó chịu, bức xúc.

Đối tượng tới tại cơ quan điều tra



Sau khi trận bóng kết thúc, Tới đi đến bàn nhậu để tiếp tục ăn uống thì bị ông Danh đánh vào mặt. Bị đánh bất ngờ, Tới đứng lên lao vào đáp trả, đập ông Danh nhiều cái khiến Sau khi trận bóng kết thúc, Tới đi đến bàn nhậu để tiếp tục ăn uống thì bị ông Danh đánh vào mặt. Bị đánh bất ngờ, Tới đứng lên lao vào đáp trả, đập ông Danh nhiều cái khiến nạn nhân té xuống đất, thương tích trên người.

Gây án xong, Tới thản nhiên bỏ về nhà. Còn ông Danh ngay sau đó được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa An Giang để cấp cứu. Do vết thương nghiêm trọng nên sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị. Nhưng đến ngày 22/4, ông Danh tử vong do vết thương quá nghiêm trọng.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Chợ Mới đã vào cuộc điều tra , triệu tập tới lên trụ sở làm việc. Bước đầu, Tới thừa nhận hành vi đánh ông Danh nhưng không nghĩ nghiêm trọng đến mức khiến nạn nhân tử vong.

Bên cạnh việ lấy lời khai kẻ gây án, Công an đã tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Đến thời điểm hiện tại, gia đình đã tổ chức an táng xong cho ông Danh và đang đợi kết quả điều tra từ Công an.

Your browser does not support HTML5 video. Giết người vì mâu thuẫn sau khi ra tù

Nga Đỗ (t/h)