Nữ 'diva' đầu tiên của làng nhạc Việt qua đời

Thông tin nữ 'diva' đầu tiên của làng nhạc Việt - danh ca Thái Thanh qua đời khiến nhiều người hâm mộ cũng như đồng nghiệp không khỏi tiếc tương. Con gái của bà - danh ca Ý Lan cùng những người thân đang túc trực bên linh cữu và chuẩn bị các công việc để lo hậu sự cho bà.

Được biết, cách đây 20 năm, nữ ca sĩ Thái Thanh từng trải qua một cơn tai biến mạch máu não. Tuy được điều trị kịp thời, cơn tai biến này đã làm ảnh hưởng đến Sức Khỏe của bà. Vào năm 2002, bà tuyên bố giải nghệ sau đêm trình diễn cuối cùng với con cháu, sau đó thỉnh thoảng xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt trong một vài đêm nhạc.

Danh ca Ý Lan chia sẻ từng nhiều lần muốn đưa mẹ về nước nhưng sức khỏe bà không cho phép. Do tuổi cao sức yếu, lại thêm di chứng của cơn tai biến mạch máu não, sức khỏe của danh ca Thái Thanh dần đi xuống, và bà đã từ trần tại quận Cam, miền Nam tiểu bang California.

Danh ca Thái Thanh sinh năm 1934 trong một gia đình nòi âm nhạc ở làng Bạch Mai, Hà Nội. Song thân của nữ danh ca đều là những người rất sành nhạc cổ, bố của bà vốn chơi đàn nguyệt, còn mẹ rất giỏi đàn tranh, đàn tỳ bà, nổi nức tiếng đất Bắc. Năm 1946, bà cùng gia đình lên Sơn Tây tản cư, mở một quán phở mang tên Thăng Long. Tại quán phở này, các văn nghệ sĩ kháng chiến thường dừng chân nghỉ ngơi, ăn phở và nghe nhạc.

Danh ca Thái Thanh được mệnh danh là sở hữu giọng hát "vượt thời gian", có giọng hát mê hoặc lòng người từng được "thêu dệt" đủ thứ giai thoại về bí quyết học nhạc. Dù không theo học bất cứ trường lớp nào về âm nhạc, nhưng vốn là con nhà nòi âm nhạc, có chị gái là ca sĩ Thái Hằng, anh trai là nhạc sĩ Phạm Đình Chương, anh rể là nhạc sĩ Phạm Duy, niềm đam mê ca hát đã luôn nằm sẵn trong huyết quản của bà.

Từ những năm đầu thập niên 1950, bà lấy nghệ danh Thái Thanh và được coi là "đệ nhất danh ca" dòng nhạc tiền chiến. Tên tuổi của bà gắn liền với các bài hát như: "Ngày xưa Hoàng Thị", "Nghìn trùng xa cách", "Áo anh sứt chỉ đường tà", "Làng tôi"...

Điều đặc biệt trong giọng hát của Thái Thanh là âm hưởng từ những ngón nghề nhạc cụ dân tộc, khiến bà luyện âm được theo lối chầu văn, hát chèo. Tiếng hát của bà vừa tinh tế trong cách luyến láy, vừa có sắc thái biểu cảm trữ tình. Mỗi con chữ luyến lánh khi Thái Thanh ca đều đẹp đến mê hồn, khiến người nghe lâng lâng theo giai điệu của từng thanh âm. Ở thời đỉnh cao, bà được mệnh danh là diva của làng nhạc Sài Gòn xưa, với giọng hát "vượt thời gian", "giọng hát lên trời".



Nhà văn Thụy Khuê đã từng viết về giọng hát của danh ca này như sau: "Tiếng hát của Thái Thanh xanh thắm màu trời; long lanh đáy nước trong thơ Nguyễn Du; lơ lửng trời xanh ngắt trong vòm thu Yên Ðổ, tiếng hát sâu chót vót dưới đáy Tràng Giang Huy Cận hay đẫm sương trăng, ngừng lưng trời trong không gian Xuân Diệu; tiếng hát cao như thông vút, buồn như liễu đến từ cõi thiên thai nào đó trong mộng tưởng Thế Lữ".



Sự ra đi của bà khiến nhiều người hâm mộ cũng như giới nghệ sĩ không khỏi tiếc thương. MC Trần Thành đã viết những dòng chia sẻ gửi đến bậc tiền bối đáng kính: "... Người đi! Nhưng tâm hồn và tiếng hát vẫn sẽ ở lại, đủ lâu... để “về sau, và nhiều năm sau nữa” dân gian vẫn sẽ truyền miệng kể nhau nghe về 1 huyền thoại lẫy lừng mang 2 tiếng Thái Thanh. Xin cúi đầu, tay chắp, đặt nhẹ cành hoa tạ từ lên mộ “người hát tình ca” với tất cả lòng biết ơn, để “kiếp nào có yêu nhau, thì xin tìm đến mai sau..."

Ca sĩ Dương Triệu Vũ ngậm ngùi chia sẻ: “Một tượng đài của âm nhạc Việt Nam đã nằm xuống. Mong cô được yên nghỉ và sống mãi trong lòng người hâm mộ. Con vẫn thường xuyên nghe những ca khúc của cô”.

Nữ ca sĩ Ý Lan, con gái của danh ca Thái Thanh từng tâm sự: "Tôi may mắn có tiếng hát và kỹ thuật hát thừa hưởng từ mẹ, còn kỹ thuật trình diễn được thừa hưởng từ bố". Cô từng tự hào thừa nhận mình là một "bản sao nhỏ" của mẹ Thái Thanh, yêu ca hát và hết mực yêu thương các con của mình.

Thái Thanh & Ý Lan - Nụ Tầm Xuân & Bài Ca Sao. Clip: PBN

Chi Nguyễn (t/h)