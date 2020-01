Đánh chết người chỉ vì... con bò

Báo PLO thông tin, ngày hôm nay 11/1, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang tạm giữ Võ Đại Thanh (50 tuổi) để điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tối hôm qua (10/1) tại xã Lộc Điền (huyện Lộc Ninh).

Được biết, nạn nhân là ông Nguyễn Đức Cường (60 tuổi, trú tại xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh). Ông Cường và ông Võ Đại Thanh (đối tượng đánh ông Cường tử vong) là hàng xóm của nhau.



Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối ngày 10/1 con bò nhà ông Cường bị xổng ra ngoài và đi sang vườn nhà ông Thanh. Vì vụ việc này, sau đó cả hai đã xảy ra cãi vã rồi dẫn đến ẩu đả.



Hiện trường vụ án.

Thấy bố đánh nhau với hàng xóm, anh Nguyễn Đức Phi Bảo (con trai ông Cường) cũng cầm gậy lao vào phụ giúp cha. Tuy nhiên, trong lúc ẩu đả, ông Cường đã bị ông Thanh dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu, dẫn đến tử vong.



Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã ngay lập tức có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường và bắt giữ ông Thanh.





Cách đây hơn 2 năm cũng xảy ra vụ "hàng xóm tương tàn" chỉ vì một con bò. Cụ thể, đối tượng Lữ Văn Hòa (SN 1985, trú tại, xã Châu Tiến, huyện Qùy Châu, Nghệ An) đã bị bắt giữ vì hành vi Giết người

Lữ Văn Hòa nhận án tù chung thân vì hành vi Giết người. Ảnh: VOV

Theo hồ sơ vụ án, vào tối 25/8/2017, Hòa từ nhà đi bắt nhái tại khu vực Huôi Huống, Huôi Ca. Tuy nhiên, khi đến khu vực Huôi Kèm thuộc bản Hồng Tiến 1, xã Châu Tiến, huyện Qùy Châu, Hòa bắt gặp anh Vi Văn Huệ (SN 1985, trú tại bản Hồng Tiến 2, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu) đang đi theo hướng ngược lại.



Báo VOV thông tin, do nghi ngờ Huệ là kẻ đã dùng dao chém đứt đuôi bò nhà mình, Hòa đuổi theo cầm gậy đánh nạn nhân bất tỉnh, tiếp tục lấy đá đập vào đầu anh Huệ rồi tiếp tục đi bắt nhái. Sau đó, người dân phát hiện anh Huệ đã tử vong. Hòa cũng đến công an đầu thú vào 7h30 ngày 29/8.



Your browser does not support HTML5 video.

Quái nhân lấy mạng hàng xóm vì… con bò đứt đuôi. Nguồn: ANTV.

Thùy Nguyễn (t/h)