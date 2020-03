Đánh chị ruột chết tức tưởi vì… không đưa tiền trợ cấp

Theo tin từ Người lao động, ngày 5/3, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đức V. (SN 1950, trú tại khu phố 2, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) về tội Giết người.

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 10h20 ngày 22/10/2019, bà Nguyễn Thị H. đến nhà bà N.T.N. (SN 1941; ngụ tại khu phố 2) thì phát hiện bà N. đang nằm trên giường ôm bụng và nói bị em trai là Nguyễn Đức V. đánh đập. Thời điểm bà H. đến cũng chứng kiến đối tượng V. đang nằm trên nền nhà.

Bị cáo V. bị áp giải vào phòng xét xử

Sau đó, khi bà H. ra khỏi nhà, V. bỗng nhớ lại chuyện chị gái không đưa tiền trợ cấp cho mình nên vô cùng tức giận. Trong cơn căm phẫn, hắn đứng dậy dùng chân đạp 2 cái vào vùng ngực chị gái khiến nạn gục tại chỗ.

Cùng thời điểm, bà H. gọi được một người khác sang xem xét tình hình thì thấy V. đang đánh chị gái nên chạy vào can ngăn. Bà H. cùng người hàng xóm nhanh chóng đưa bà N. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nghiêm trọng nên bà N. đã tử vong ngay sau đó.

Sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an vào cuộc điều tra, áp giải đối tượng V. về trụ sở làm việc. Cơ quan điều tra xác định, V. bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Song hành vi này của V. phải bị trừ phạt theo đúng quy định của Pháp luật

Tại phiên tòa xét xử hôm nay, bị cáo thể hiện sự ăn năn, hối cải về hành vi tội ác của mình. Từ các tình tiết giảm nhẹm HĐXX tuyên án 8 năm tù đối với Nguyễn Đức V. về tội Giết người.

Nga Đỗ (t/h)