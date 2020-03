Đánh nhau vì chen lấn, mua quá nhiều khẩu trang ở Nhật Bản

Ẩu đả đã xảy ra giữa những người đứng xếp hàng mua khẩu trang phía trước một cửa hàng tại khu mua sắm ở Nhật Bản. Nguyên nhân được cho là do có người đã chen lấn, mua quá nhiều khẩu trang tích trữ.

Hãng tin Sora News 24 của Nhật Bản đưa tin, một vụ ẩu đả đã xảy ra tại bên ngoài một cửa hàng mua sắm tại Yokohama giữa những người mua cầu trang.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 26/2 vừa qua. Thời điểm trên, có rất nhiều người đang xếp hàng bên ngoài một cửa hàng ở khu mua sắm để chờ mua khẩu trang. Những người này đã đến sớm trước khi cửa hàng mở cửa. Ẩu đả xảy ra khi một số người đã cắt ngang, chen hàng. Ngoài ra, vài người khác cũng bị chỉ trích vì mua quá nhiều khẩu trang dự trữ.

Nhiều người đã ghi lại vụ ẩu đả này và đăng tải lên mạng xã hội . Dựa theo các hình ảnh trong video, có ít nhất 2 vụ xô xát phố với sự tham gia của 4 người gồm 2 nam, 2 nữ. Các đoạn video này đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Trở thành một trong những video được nhiều người xem nhất tuần qua.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh khẩu trang trở thành mặt hàng vô cùng khan hiếm hàng vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) bùng phát.



Không chỉ khẩu trang, nhu cầu các mặt hàng khác như nước rửa tay, chất khử trùng cũng tăng mạnh trong thời gian tới khiến các mặt hàng này đều trở nên khan hiếm, thậm chí "cháy hàng".

Lợi dụng hoàn cảnh này, nhiều đối tượng đã dự trữ khẩu trang để bán giá cao trên Internet. Nhiều cửa hàng, nhà thuốc tại Nhật Bản đã phải đồng loạt treo biển với nội dung giới hạn số lượng khẩu trang mà khách hàng có thể mua để tránh nguy cơ đầu cơ, trục lợi bất chính.



Kiều Đỗ (t/h)