Danh sách 15 người từng tiếp xúc với bệnh nhân mới, nhiễm virus corona tại TP.HCM

Thông tin, sáng nay ngày 2/2, Bộ Y tế đã xác nhận trường hợp thứ 7 dương tính với virus corona tại Việt Nam Bệnh nhân là T.K.H. (73 tuổi) mang quốc tịch Mỹ, nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM do có những dấu hiệu sốt nhẹ, ho, khó thở. Người này đã được Viện Pasteur TP.HCM xác định nhiễm virus corona và đang được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã lập danh sách 15 người từng tiếp xúc với bệnh nhân

Vào trưa cùng ngày, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, sau khi phát hiện trường hợp thứ 3 tại TP.HCM dương tính với virus corona, hệ thống phòng dịch của thành phố đã lập tức tiến hành điều tra dịch tễ quá trình lưu trú và tiếp xúc của bệnh nhân.

Theo đó, cơ quan này đã lập danh sách 15 người từng tiếp xúc ông T.K.H. Dann sách những người từng tiếp xúc với ông, trong thời gian lưu trú tại khách sạn Triều Hân, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM gồm có 7 nhân viên khách sạn và 8 khách đang lưu trú trong khách sạn. Từ nay đến hết ngày 15/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ tiến hành theo dõi tình trạng Sức Khỏe của những người này.

Hiện vẫn chưa phát hiện những biểu hiện bất thường về sức khỏe của những người này, và họ đang được hướng dẫn cách ly. Ngoài ra, nhân viên của hệ thống phòng dịch đang tiến hành điều tra các địa điểm bệnh nhân lui tới và 26 khách đã lưu trú tại khách sạn trong thời gian bệnh nhân lưu trú, đã trả phòng trước đó.

Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tiến hành khử khuẩn đối với phòng bệnh nhân lưu trú, đồng thời khử khuẩn toàn bộ khách sạn, đặc biệt là hệ thống máy lạnh, hành lang, khu vực tiếp tân, các vật dụng cầm tay của người bệnh. TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát tại khách sạn và các khu vực liên quan.

Với bệnh nhân T.K.H., đây là trường hợp thứ 7 nhiễm virus corona ở Việt Nam và là trường hợp thứ 3 phát hiện tại TP.HCM. Vào ngày 14/1, ông H. bay từ Mỹ về Việt Nam. Sang ngày 15/1, bệnh nhân quá cảnh tại sân bay của Vũ Hán, Trung Quốc trong vòng 2 tiếng, trước khi chuyển chuyến bay khác từ Vũ Hán về Việt Nam. Đến ngày 16/1, bệnh nhân tới sân bay Tân Sơn Nhất và lưu trú tại khách sạn.

Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona, tại Việt Nam là 2 cha con du khách người Trung Quốc, đến từ Vũ Hán- trung tâm dịch bệnh. Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy , TP.HCM và cùng với phác đồ kèm sự hỗ trợ tích cực của dội ngũ y bác sĩ, tình hình sức khỏe của hai bệnh nhân tiến triển tốt. Đặc biệt, người con là Li Zichao (28 tuổi, sống và làm việc tại Long An) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona.

Còn người cha, ông Li Ding (66 tuổi) có tình hình sức khỏe tiến triển khả quan, kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona (lần một). Hiện đã được tiến hành xét nghiệm lần thứ hai, đang chờ kết quả.

