Danh sách 16 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh ngày 10/4, cả nước đã chữa khỏi 144 ca

16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 10/4 gồm: 9 người tại Hà Nội, 1 người tại Bắc Ninh, 1 người tại Đà Nẵng, 2 người tại Bình Thuận, 3 người tại TP.HCM.

BN26: Nữ, 50 tuổi, Quốc tịch Anh, nhập viện ngày 08/3. Kết quả xét nghiệm đã 4 lần âm tính vào các ngày 02/04; 03/04; 05/04; 07/04. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, tim nhịp đều.

BN86: Nữ, 54 tuổi, ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, bắt đầu điều trị tại bệnh viện ngày 20/3. Kết quả xét nghiệm đã 4 lần âm tính vào các ngày 25/03; 26/03; 29/03; 06/04. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

BN94: Nữ, 64 tuổi, ở Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang. Kết quả xét nghiệm đã 3 lần âm tính vào các ngày 01/04; 04/04; 07/04. Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

BN 148: Nam, 58 tuổi, Quốc tịch Pháp. Kết quả xét nghiệm đã 2 lần âm tính vào các ngày 03/04; 06/04. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt không ho, không khó thở.

Bệnh nhân cuối cùng tại BV Đà Nẵng xuất viện ngày 10/4

BN202: Nữ, 57 tuổi, ở Hưng Tiến, Mỹ Đức, Hà Nôi, là nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai. Điều trị từ ngày 29/3. Kết quả xét nghiệm đã 3 lần âm tính vào các ngày 01/04; 04/04; 07/04/2020. Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

BN205: Nam, 37 tuổi, ở Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa, là nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai. Nhập viện từ ngày 31/3. Kết quả xét nghiệm đã 3 lần âm tính vào các ngày 31/03; 03/04; 06/04/2020. Hiện bệnh nhân tỉnh, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tổn ổn định.

BN237: Nam, 64 tuổi, Quốc tịch Thụy Điển. Nhập viện ngày 03/4. Kết quả xét nghiệm đã 2 lần âm tính vào các ngày 03/04; 06/04. Bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không tức ngực, không khó thở.

BN249: Nam, 55 tuổi, ở Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An. Nhập viện ngày 23/3. Kết quả xét nghiệm đã 3 lần âm tính vào các ngày 02/04; 03/04; 06/04. Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không ho, không sốt.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh có 01 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đó là BN 74, nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện ngày 18/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 01/4; lần 2 vào ngày 05/4 và lần 3 vào ngày 8/4, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM có 01 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đó là BN 204, nam, 10 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện ngày 18/3. Kết quả 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

2 bệnh nhân xuất viện sáng 10/4

Tại Bệnh viện Đà Nẵng có 01 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và cũng là bệnh nhân COVID-19 cuối cùng. Đó là BN 135 là nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện ngày 25/3. Kết quả 3 lần xét nghiệm bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có 02 bệnh nhân cuối cùng được công bố khỏi bệnh. Đó là BN 36 (nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam) và BN 44 (nam, 11 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Cả 2 bệnh nhân này đều vào viện ngày 11/3, lây bệnh từ BN34. Các bệnh nhân được xét nghiệm và qua 3 lần đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tất cả các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Tới ngày 10/4, tại Việt Nam ghi nhận 255 ca mắc COVID-19 (trong đó có 158 người từ ngước ngoài, 97 người lây nhiễm thứ phát), không có người tử vong.

Việt Nam đứng thứ 106/210 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc COVID-19 trên thế giới; đứng thứ 6/11 quốc gia có ca mắc COVID-19 trong khu vực ASEAN.

Với 16 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày 10/4, nâng tổng số trường hợp được điều trị khỏi tại Việt Nam lên 144/255 trường hợp (chiếm 56,4%).

