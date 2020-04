Danh sách 20 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày 7/4

Sáng 7/4, tình hình dịch COVID-19 trong nước có nhiều tin vui khi không phát hiện thêm ca bệnh mới nào đồng thời sẽ có 20 bệnh nhân trên cả nước được công bố khỏi bệnh.

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), sáng 7/4, Bệnh viện đã công nhận khỏi bệnh cho 11 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại đây. Cụ thể là:

Bệnh nhân 21, N.Q.T., nam, 61 tuổi ở Ba Đình, Hà Nội, nhập viện ngày 7/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính vào các ngày 25/3, 1/4 và 3/4. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không ho, không tức ngực, khó thở, tim đều, diễn biến ổn định.

11 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được xuất viện ngày 2/4

Bệnh nhân 72, A.L.W., nữ, 25 tuổi, quốc tịch Pháp, vào viện ngày 14/3. Xét nghiệm ngày 30/3 có kết quả dương tính yếu, 2 lầ xét nghiệm sau cho kết quả âm tính ngày 2/4 và 3/4. Hiện bệnh nhân tỉnh, không ho, không sốt, không khó thở, diễn biến ổn định.

Bệnh nhân 84, Q.H.V., nam, 21 tuổi ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, vào viện ngày 19/3. Kết quả xét nghiệm 2 lần ngày 3/4 và 5/4 cho kết quả âm tính. Hiện tại, bệnh nhân không sốt, diễn biến , Q.H.V., nam, 21 tuổi ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, vào viện ngày 19/3. Kết quả xét nghiệm 2 lần ngày 3/4 và 5/4 cho kết quả âm tính. Hiện tại, bệnh nhân không sốt, diễn biến Sức Khỏe ổn định.

Bệnh nhân 111, P.T.T.H., nữ, 25 tuổi ở Hải Hậu, Nam Định, vào viện ngày 22/3. Xét nghiệm ngày 27/3 cho dương tính yếu, 2 làn xét nghiệm sau cho kết quả âm tính ngày 30/3 và 3/4. Hiện tại, bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Bệnh nhân 116, N.X.T., nam, 29 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội, vào viện ngày 21/3. Xét nghiệm ngày 27/3 dương tính, 2 lần xét nghiệm sau vào ngày 30/3 và ngày 2/4 cho kết quả âm tính. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, diễn biến ổn định.

Bệnh nhân 136, T.A.T., nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 24/3. Xét nghiệm ngày 28/3 dương tính, 2 lần xét nghiệm sau ngày 31/3 và ngày 3/4 cho kết quả âm tính. Hiện tại, bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở, các chỉ số sinh tồn ổn định.



Bệnh nhân 137, Đ.V.B., nam, 36 tuổi, ở Yên Thành, Nghệ An, vào viện ngày 23/3. Xét nghiệm 3 lần cho kết quả âm tính các ngày 3,4,5/4. Hiện tại, bệnh nhân tiếp xúc được, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Bệnh nhân 192, N.T.H., nữ, 23 tuổi, ở Lý Nhân, Hà Nam, vào viện ngày 29/3. Xét nghiệm vào ngày 29/3 có kết quả dương tính yếu, 2 lần xét nghiệm sau ngày 1/4 và 4/4 cho kết quả âm tính. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không khó thở, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Bệnh nhân 197, V.K.L., nam, 41 tuổi, ở Thanh Oai, Hà Nội, vào viện ngày 30/3. Xét nghiệm 3 lần vào các ngày 30/3, ngày 2/4 và 5/4 có kết quả âm tính. Hiện tại, bệnh nhân tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Bệnh nhân 200, N.T.B., nữ, 61 tuổi ở Đại Từ, Thái Nguyên, vào viện ngày 29/3. Xét nghiệm 3 lần vào các ngày 29/3, 1/4 và 4/4 cho kết quả âm tính. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, diễn biến ổn định.

Bệnh nhân 222, T.T.M.T., nữ, 28 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội, vào viện ngày 23/3. Xét nghiệm 3 lần vào các ngày 23/3, 26/3 và 29/3 cho kết quả âm tính. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, diễn biến ổn định.

4 bệnh nhân tại BV dã chiến Củ Chi được công bố khỏi bệnh hôm 4/4

Tại TP.HCM, theo thông tin từ TS.BS Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ (huyện Cần Giờ, TP.HCM), trong sáng 7/4 sẽ có 4 bệnh nhân tại đây được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 98, bệnh nhân 142, bệnh nhân 159 và bệnh nhân 160.

TS Hùng cho biết các trường hợp này điều âm tính nhiều lần với SARS-CoV-2. Sau khi công bố khỏi bệnh, họ tiếp tục được theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà thêm 14 ngày dưới sự giám sát của y tế địa phương.

Còn tại Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi (huyện Củ Chi, TP.HCM), theo thông tin từ bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện, trong ngày 7/4 tại đây cũng có 5 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Như vậy, đến sáng 7/4, Việt Nam có thêm 20 trường hợp khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi lên 115 trường hợp.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19

Hà Ly (t/h)