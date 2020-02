Danh sách 40 tỉnh/thành phố quyết định cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học hết tháng 2/2020

Chiều ngày 14/2, nhận định tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có văn bản gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên do dịch COVID-19.



Nội dung trong văn bản của Bộ GD-ĐT đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cân nhắc cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2-2020. Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng đã quyết định cho lủi thời gian kết thúc năm học 2019-2020 và một số mốc thời gian trong khung thời gian năm học.

Công văn của Bộ GD-ĐT

Trong đó, Bộ GD-ĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể để các địa phương xây dựng kế hoạch điều chỉnh hoạt động dạy học, đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.

Thực hiện theo công văn chỉ đạo trên, sáng nay ngày 15/2, 40 tỉnh/thành phố trên cả nước đã chính thức cho sinh viên, học viên đang theo học trên địa bàn tỉnh, thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng dịch COVID-19.

Học sinh sinh viên được nghỉ học đến hết tháng 2/2020

Danh sách các tỉnh/thành cụ thể gồm: TP.HCM; Trà Vinh; Bến Tre; Cần Thơ; Bình Dương ; Đắk Nông; Lâm Đồng; Gia Lai; Thừa Thiên Huế; Đồng Tháp; An Giang; Long An; Hà Nam; Vĩnh Phúc; Bình Thuận; Vĩnh Long; Tây Ninh; Bà Rịa Vũng Tàu; Hậu Giang; Đà Nẵng; Quảng Trị; Yên Bái; Lào Cai; Quảng Ngãi; Phú Thọ; Hà Tĩnh; Tuyên Quang; Đồng Nai; Hưng Yên; Khánh Hòa; Thanh Hóa; Cà Mau; Hà Giang; Quảng Ninh; Kiên Giang; Bình Phước; Tiền Giang; Quảng Nam; Bắc Giang; Ninh Thuận.

