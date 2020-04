Danh sách các tỉnh công bố thời gian đi học lại của học sinh

Đến thời điểm hiện tại, Cà Mau là tỉnh quyết định thời gian cho học sinh trở lại trường sớm nhất. Theo đó, ngày 20/4, học sinh lớp 9 và lớp 12 của tỉnh này sẽ bắt đầu quay trở lại trường học.



Yên Bái mới đây cũng lên kế hoạch gồm 5 mốc thời gian dự kiến học sinh đi học trở lại, sớm nhất là 20/4 và muộn nhất là 15/6.



Tại tỉnh Vĩnh Long, học sinh lớp 9 và 12 được thông báo đi học lại từ 27/4, các lớp còn lại thông báo sau.



Phú Yên thông báo, nếu tình hình tạm ổn như hiện nay thì học sinh lớp 9, 12 hoặc học sinh THPT sẽ đi học lại ngày 27/4, các bậc học khác xem xét sau.



"Chúng tôi đã bàn với Sở Y tế Phú Yên, thấy rằng nhanh nhất cũng phải đến 27/4 nếu tình hình tạm ổn như hiện nay thì mới cho học sinh lớp 9, lớp 12 hoặc học sinh cấp III đi học lại, các bậc học khác sẽ xem xét sau", ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Yên cho biết.



Trong khi đó, nhiều địa phương chưa công bố thời gian đi học trở lại cho học sinh mà mới chỉ thông báo gia hạn thời gian cho học sinh nghỉ học.

Hà Nội cho học sinh các cấp nghỉ học đến hết ngày 22/4. Bình Phước cho học sinh các cấp nghỉ đến hết 26/4. Quảng Ninh cũng thông báp học sinh nghỉ học đến hết 30/4.



Một số địa phương cho học sinh nghỉ đến đầu tháng 5. Đồng Tháp đến hết ngày 2/5. Tiền Giang và Quảng Nam nghỉ đến hết 3/5. Trong khi đó, Đà Nẵng cho học sinh nghỉ tiếp đến khi có thông báo mới.

Sẵn sàng cho học sinh đi học trở lại

Về vấn đề xem xét cho học sinh đi học trở lại, trước đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho rằng, cần được tính toán, xem xét kỹ dựa trên nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.



"Các địa phương nằm trong nhóm có nguy cơ cao theo khuyến nghị của Thủ tướng Chính phủ cần xem xét, cân nhắc; địa phương nguy cơ thấp có thể xem xét đề xuất UBND tỉnh cho học sinh đi học trở lại".

Thứ trưởng gợi ý không nhất thiết phải cho học sinh đi học cả tuần mà có thể chỉ học 3 buổi/tuần, đan xen giữa học trực tuyến và trực tiếp.

Kiều Đỗ (t/h)