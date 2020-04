Danh sách các tỉnh thành cho học sinh nghỉ học hết tháng 4

Hà Nam, Quảng Ninh và Đồng Tháp là 3 địa phương đầu tiên quyết định cho học sinh nghỉ học tới tháng 5/2020.

Đồng Tháp là tỉnh đầu tiên ra quyết định này, ngày 14/4, ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký quyết định tiếp tục cho học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, sinh viên trên toàn tỉnh nghỉ đến hết ngày 2/5. Đồng Tháp là tỉnh thuộc nhóm COVID-19 nguy cơ thấp.

Học sinh Quảng Ninh sẽ trở lại trường học vào đầu tháng 5. Ảnh: Thanh Niên

Hà Nam - tỉnh thuộc nhóm "nguy cơ trung bình" đã quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ đến hết ngày 3/5. Đây là địa phương thứ ba cho học sinh nghỉ đến tháng 5.

Theo thông báo, tới thời điểm này, tỉnh Hà Nam đã phát hiện 1 ca mắc COVID-19 nhưng chưa xác định được nguồn lây nhiễm. UBND tỉnh quyết định cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ từ ngày 16/4 đến hết ngày 3/5. Trong thời gian này, yêu cầu các ngành chức năng, địa phương thông báo và chỉ đạo cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Sở GD&ĐT chỉ đạo nhà trường, giáo viên thực hiện tốt hướng dẫn, ôn tập kiến thức cho học sinh qua hệ thống trực tuyến sao cho an toàn và chất lượng.

Tối 15/4, UBND thành phố Hà Nội cũng đã thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ từ 16/4, tuy nhiên chưa ấn định ngày cho đi học lại. Hà Nội thuộc nhóm "nguy cơ cao" và phải tiếp tục thực hiện cách ly xã hội tới 22/4 hoặc 30/4 tùy tình hình cụ thể.

Các giáo viên hát cổ động chống dịch COVID-19