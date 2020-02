Danh sách các tỉnh, thành thông báo cho học sinh đi học từ 2/3

Cụ thể, do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) đang có diễn biến phức tạp ở một số nước, xem xét cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học 1-2 tuần tới để phòng ngừa dịch. Còn lại, học sinh cấp THPT, học viên giáo dục thường xuyên có thể đi học trở lại từ ngày 2/3 tới.