Danh sách các trường đại học giảm học phí cho sinh viên do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Dịch COVID-19 kéo dài đã ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của đông đảo người lao động, bao gồm cả việc học tập của học sinh, sinh viên. Đó là chưa kể, bộ phận lớn sinh viên cũng phải nghỉ làm thêm, nguồn thu nhập bị gián đoạn do ảnh hưởng dịch.

Thấu hiểu được những khó khăn của phụ huynh và sinh viên trong thời điểm này, nhiều trường đại học trên cả nước đã áp dụng chính sách miễn giảm học phí, nhằm hỗ trợ tối đa cho sinh viên.

quyết định dành gói 20 tỷ tập trung hỗ trợ miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho những sinh viên có hoàn cảnh kinh tế gia đình thực sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch.



Được biết, số tiền được trích từ khoản tiết kiệm chi vận hành trong thời gian học trực tuyến, tiết giảm đầu tư xây dựng cơ bản và tiết giảm các khoản chi khác.



Bên cạnh đó, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đang kêu gọi, vận động cán bộ viên chức và cựu sinh viên quyên góp tiền mặt, các tổ chức và doanh nghiệp chung tay hỗ trợ triển khai chính sách trợ giá máy tính và các gói cước dữ liệu, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên có trang thiết bị học tập trực tuyến hiệu quả.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM giảm 25% học phí học online nhằm hỗ trợ cho sinh viên trong thời gian ở nhà để tránh lây lan dịch bệnh.



Dự kiến, thời gian để bắt đầu học trực tuyến diễn ra vào giữa tháng 4/2020. Năm nay, trường triển khai hình thúc dạy và học online cho các thầy cô dạy các môn lý thuyết. Mỗi khoa sẽ áp dụng tối thiểu 2 học phần trong học kỳ. Tổng số học phần dự kiến trong học kỳ này triển khai do giảng viên đăng ký lên tới 70 môn với số lớp dự kiến khoảng 120 lớp.



Ngoài ra, trường cũng kéo dài thời gian đóng học phí học kỳ II tới đầu tháng 5. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM giảm 8% học phí môn học lý thuyết online cho sinh viên đăng ký môn học trong học kỳ II năm 2019-2020. Theo tính toán của nhà trường, tổng số tiền học phí sinh viên được giảm hơn 40 tỷ đồng.

Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Kinh tế luật, Trường ĐH An Giang, Trường ĐH Quốc tế, Viện Môi trường và Tài nguyên, Khoa Y và phân hiệu ĐH Quốc gia tại Bến Tre, một số đơn vị trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM thông báo giảm học phí không quá 10% do ảnh hưởng của dịch COVID-19.



Trường ĐH Quốc tế giảm 10% học phí học kỳ II cho sinh viên. Sinh viên đã đóng sẽ được khấu trừ học kỳ năm học tiếp hoặc làm đơn xin nhận lại.

Trường ĐH Ngoại ngữ và tin học TP.HCM giảm 10% học phí cho sinh viên đã đóng học phí đúng hạn (trước ngày 18/3). Sinh viên chưa đóng học phí nhưng có đơn gia hạn học phí đã được nhà trường phê duyệt và đóng học phí trước ngày 18/4 cũng được giảm 10% học phí. Riêng sinh viên không có đơn gia hạn học phí và đóng học phí từ ngày 18/3- 17/4 chỉ được giảm 5% học phí.

Trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu giảm 20% học phí học kỳ III cho sinh viên học chính quy đã hoàn thành học phí kỳ 2 năm học 2019–2020 và nộp học phí kỳ 3 đúng hạn.

Trước đó, trường ĐH FPT trích Quỹ đầu tư phát triển hơn 80 tỷ đồng để hỗ trợ 20% học phí.

Trường ĐH Văn Hiến hỗ trợ 20% học phí các môn học online và 10% đối với các môn học offline.

Ngoài ra 100 % sinh viên của trường được hỗ trợ gói cước phí tốc độ cao để thuận lợi học tập trực tuyến.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng giảm học phí học kỳ II năm học 2019-2020 với mức giảm tối đa là 20% tổng học phí phải đóng.

Trường ĐH Văn Lang cũng giảm 20% học phí đối với học phần học online sinh viên đã đăng ký và tham gia lớp học. Hỗ trợ 10% học phí đối với học phần không dạy online và học phần không đăng ký học online, sinh viên năm cuối. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành giảm 15% học phí cho các học phần đào tạo online.

Ngoài ra, nhiều trường đại học khác cũng có chính sách hỗ trợ sinh viên. Trường ĐH Kinh tế - Luật hỗ trợ mỗi sinh viên 2 đợt mỗi đợt 50.000 đồng để hỗ trợ tiền sử dụng mạng học trực tuyến.



Trường ĐH Nha Trang hỗ trợ cước phí internet ban đầu cho sinh viên 100.000 đồng/người được trừ vào học phí. Sinh viên ở KTX trong thời điểm từ ngày 1/4-15/4 được cấp 57.000 đồng/người/ngày.



Hiện nay, mức thu học phí tại những trường chưa tự chủ thấp nhất 9,8 triệu đồng/năm/sinh viên; cao nhất 14,3 triệu đồng/năm/sinh viên. Mức thu thấp nhất ở các trường tự chủ khoảng 18 triệu đồng/năm/sinh viên; cao nhất lên tới 50 triệu đồng/năm/sinh viên.

