Danh sách các trường Đại học ở Hà Nội tiếp tục cho sinh viên nghỉ tránh COVID-19

Liên quan đến tình hình diễn biến dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) trên địa bàn Hà Nội, mới đây, nhiều trường Đại học đã ra thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch.

Mới đây, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa có thông báo khẩn về việc cho sinh viên, học viên các trường trực thuộc nghỉ thêm một tuần. Theo đó, từ ngày 9/3-15/3, các đơn vị đào tạo trực thuộc đại học này không tổ chức cho sinh viên, học viên sau đại học học tập trung tại giảng đường, để hạn chế việc tiếp xúc tập trung đông người.

Thay vào đó, các trường triển khai công tác dạy học trực tuyến. Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác dạy học trực tuyến, đồng thời chủ động thông báo sinh viên, học viên đang có mặt tại Hà Nội hạn chế di chuyển, tiếp xúc và không rời khỏi Hà Nội để tập trung vào việc học tập trực tuyến. Thông báo này đưa ra sau khi sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội vừa quay trở lại trường học hôm 2/3 vừa qua.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội rạng rỡ trong ngày trở lại trường hôm 2/3 vừa qua.

Cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội, một vài cơ sở đào tạo Đại học ở Hà Nội cho sinh viên học tập trung từ đầu tuần vừa qua như Học viện Báo chí và Tuyên Truyền, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cũng quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 9/3 cho đến khi có thông báo.

8h sáng 7/3, trường Đại học Ngoại thương cũng thông báo, do diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra tại Hà Nội, nhà trường quyết định lùi lịch học tập trung của sinh viên đến sau ngày 13/3. "Mọi thông báo liên quan trước thời điểm này không còn hiệu lực", thông báo nêu rõ.

Trường Đại học Giao thông Vận tải cũng vừa có thông báo cho sinh viên, học viên tất cả các bậc, hệ đào tạo tại Hà Nội và Phân hiệu TP.HCM tiếp tục nghỉ học. Tuy nhiên nhà trường chưa có thông tin về thời gian đi học trở lại của sinh viên mà cho biết sẽ tiếp tục cập nhật sau. Hiện tại, phòng Đào tạo đại học, phân hiệu, Trung tâm đào tạo trực tuyến, Trung tâm ứng dụng CNTT của trường Đại học Giao thông Vận tải vẫn đang tiếp tục triển khai hình thức đào tạo trực tuyến cho sinh viên trong thời gian nghỉ học.

Ngoài ra, nhiều trường Đại học khác trên địa bàn Hà Nội cũng đã thông báo lùi lịch quay trở lại học tập như trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trường Đại học Thủy Lợi, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Học viện Ngân hàng,...

Trường học Hà Nội giảng dạy trực tuyến cho học sinh

Kiều Đỗ (t/h)