Danh sách chính thức trọng tài bắt trận U23 Việt Nam vs U23 UAE: “Hung thần” của thầy trò ông Park

Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2020 (Cúp bóng đá U23 châu Á 2020) là giải bóng dành cho các cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi. Giải đấu này có 16 đội tuyển tham gia thi đấu. Giải đấu này đóng vai trò là vòng loại AFC cho giải đấu bóng đá Thế vận hội. Ba đội xuất sắc nhất mùa giải sẽ giành được quyền tham dự môn bóng đá nam Thế vận hội mùa hè 2020 tại Nhật Bản với tư cách là đại diện AFC.

Trong mùa giải U23 châu Á 2020, Việt Nam nằm trong bảng D. Tại bảng này, UAE được đánh giá là đối thủ mạnh nhất. Vì thế, trong tối mai, một kết quả tốt trước đối thủ Tây Á sẽ mở ra cơ hội đi tiếp thuận lợi hơn cho thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo.

Danh sách chính thức trọng tài điều khiển trận U23 Việt Nam và U23 UAE

Trước trận đấu một ngày, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố tổ trọng tài chính thức làm nhiệm vụ tại trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE trong khuôn khổ Vòng chung kết U23 châu Á 2020. Theo đó, “ông vua áo đen” điều khiển trận đấu này là trọng tài Muhammad Taqi – một cái tên quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam.

Về nghiệp vụ, ông Muhammad Taqi nổi tiếng khắp châu Á khi cầm còi nhiều trận đấu quan trọng tại AFC Champions League hay Asian Cup. Hồi năm 2017, ông Muhammad Taqi cầm còi bắt chính tại U17 World Cup ở New Zealand. Giới thể thao châu Á nhận xét, ông Taqi là trọng tài nghiêm khắc, bởi ông đã rút đến 959 thẻ vàng, 43 thẻ đỏ chỉ sau 245 lần điều hành trận đấu (theo Transfermarkt).

Còn trên mạng xã hội , ông Muhammad Taqi bắt đầu “nổi như cồn” tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018 khi ông cầm còi bắt chính trận U23 Việt Nam và U23 Qatar. Khi đó, ông Taqi đã thổi quả phạt đền không rõ ràng giúp cho đội Qatar mở tỷ số trước Việt Nam. Mặc dù khi đó, U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua trận cầu có nhưng ông Taqi vẫn nhận rất nhiều “gạch đá” từ cộng đồng mạng.

Thậm chí, ông Taqi đã phải khóa facebook cá nhân của mình lại để tránh sự tấn công của cổ động viên Việt Nam. Lần gần nhất ông Taqi bắt chính có đội Việt Nam thi đấu là trong trận đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp Iran tại Asian Cup 2019. Khi đó Việt Nam đã thắng Iran 2 – 0.

Ông Taqi từng được gọi với cái tên "hung thần" của bóng đá Việt Nam

Các trợ lý cho trọng tài Taqi trong trận ngày mai gồm Koh Min Kiat (Singapore) và Yamauchi Hiroshi (Nhật Bản), ông Jumpei Iida cũng từng điều khiển trận đấu trong vòng loại World Cup giữa Việt Nam và UAE.

Trong trận tối ngày mai, U23 Việt Nam còn tiếp tục gặp lại một “cơn ác mộng" khác đó chính là ông Ma Ning. Ông này giữ vai trò làm trợ lý cho Fung Ming tại phòng VAR.

Ông Fuming nổi tiếng là “hung thần” của bóng đá Việt Nam sau vụ rút thẻ đỏ trực tiếp cho thủ thành Nguyên Mạnh tại bán kế AFF năm 2016. Một trợ lý khác của ông Fuming là Tojo Minoru (Nhật Bản).

Trận đấu ngày mai là trận mở đầu của đội tuyển U23 Việt Nam tại bảng D. UAE là một đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn chúng ta. Bởi vậy, U23 Việt Nam cần nghiên cứu kỹ lưỡng về đối thủ này.

Tuy nhiên, trong quá khứ, bóng đá Việt Nam đã nhiều lần gặp, giành kết quả tốt trước UAE cả ở cấp đội tuyển quốc gia lẫn các đội tuyển trẻ. Gần nhất là tại World Cup 2020 khu vực châu Á, chúng ta đã thắng đội Tây Á này 1 – 0 trên sân vận động Mỹ Đình với bàn thắng siêu đẹp của Tiến Linh.

Được biết, trong buổi tập gần nhất, HLV Park Hang Seo đã cho các họ trò tập rất kỹ bài phối hợp nhóm, phòng ngự từ xa. Đây là một phương án hiệu quả đối với UAE – đội bóng có nền thể lực tốt, chơi bóng bổng hay.

Trả lời báo chí trước buổi họp báo tối ngày 7/1, HLV trưởng đội tuyển UAE nói rằng, họ rất coi trọng các trận đấu trong vòng bảng. Mục tiêu của họ là vượt qua vòng bảng.

Your browser does not support HTML5 video.

U23 Việt Nam đã tới Buriram sẵn sàng "chiến đấu" với U23 UAE

Nga Đỗ (t/h)