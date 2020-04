Danh sách những địa phương dự kiến cho học sinh đi học trở lại

Kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại Việt Nam, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã có quyết địch cho học sinh các cấp từ mầm non đến đại học nghỉ học để đảm bảo an toàn. Hiện nay, sau thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương ở mức độ nguy cơ thấp lây lan COVID-19 dự kiến sẽ cho học sinh đi học trở lại từ đầu tháng 5.

Danh sách các địa phương có kế hoạch đưa học sinh đi học trở lại. Ảnh: Zing

Trước đó, đã có khoảng 8 địa phương thông báo để học sinh đi học trở lại gồm Cà Mau, Thái Bình, Thanh Hóa, Gia Lai, Yên Bái, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ. Hầu hết các tỉnh này cho học sinh THCS, THPT hoặc học sinh cuối cấp đi học sớm sau thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19 dài ngày.

Đến ngày mai 27/4, nhiều địa phương khác cũng sẽ triển khai kế hoạch cho học sinh đi học trở lại. Tại Hải Phòng, UBND TP quyết định đón học sinh từ cấp mầm non đến THCS (khối 6,7,8) và học sinh THPT (khối 10,11) đi học trở lại từ ngày 27/4. Trước đó, thành phố đã đồng ý cho học sinh cuối cấp là lớp 9 và lớp 12 đi học từ ngày 23/4.

TP Hà Nội dự kiến đưa học sinh lớp 9 và 12 đi học trước kể từ ngày 4/5 tới đây để đảm bảo giãn cách 1,5 m theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT. Trước đó, theo Công văn 2234 của Bộ Y tế gửi Bộ GD&ĐT về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục, có nêu: "Đảm bảo khoảng cách chỗ ngồi giữa các học sinh, sinh viên tối thiểu 1,5m. Trên cơ sở đó, căn cứ tình hình thực tế từng phòng học, từng bàn học có thể bố trí mỗi học sinh ngồi 1 bàn hoặc 2 học sinh ngồi 1 bàn hoặc ngồi so le cho phù hợp nhằm đảm bảo khoảng cách tối thiểu".

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, ông Phạm Xuân Tiến, việc đảm bảo khoảng cách 1,5m giữa 2 học sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế là khó khả thi khi các khối lớp ở Hà Nội đều đi học, nhiều trường ở nội thành học cả 2 ca. Việc này chỉ có thể thực hiện khi có lớp 9 và lớp 12 đi học thì mới có đủ cơ sở vật chất và giáo viên dạy học. Trả lời PV báo Tiền phong, ông cho biết: "Còn sau đó, khi dịch bệnh đã được kiểm soát ổn định các khối lớp còn lại mới quay lại trường học thì việc thực hiện giãn cách không cần thiết nữa".

Dự kiến học sinh các lớp còn lại từ khối 5 đến 12 cũng đến trường trở lại sau đó. Trẻ mầm non đến trường muộn nhất vào đầu tháng 6.

Còn tại TP.HCM , học sinh, học viên các cơ sở giáo dục sẽ tiếp tục nghỉ đến hết ngày 3/5. Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đã tham mưu phương án cho học sinh thành phố trở lại trường đầu tháng 5.

