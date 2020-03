Danh sách những tòa nhà được Hà Nội huy động làm nơi cách ly tập trung

Hà Nội vừa quyết định thành lập những khu cách ly tập trung ở Mỹ Đình II, Pháp Vân - Tứ Hiệp, Nam Từ Liêm...



Cụ thể, tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II, 3 tòa nhà sẽ được thiết lập làm khu cách ly tập trung. Mỗi tòa nhà này cao 21 tầng và 1 tầng hầm, tổng số 840 phòng. UBND TP Hà Nội dự kiến 3 tòa nhà này có thể làm khu cách ly tập trung cho khoảng 4.800 người.

Trong đó, tầng 1 và 2 các tòa nhà sẽ được bố trí khoảng 200 chỗ để dành cho cán bộ, nhân viên phục vụ. Từ tầng 3 đến tầng 21 làm khu cách ly tập trung.

Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ có trách nhiệm thành lập bộ máy, tổ chức quản lý vận hành khu cách ly tập trung này. Dự kiến 30 y bác sĩ sẽ được huy động tới đảm bảo y tế tại khu cách ly.

Tòa nhà khu Mỹ Đình II được huy động làm nơi cách ly tập trung. Ảnh: Dân Trí

Tại khu nhà dành cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, UBND TP Hà Nội quyết định bổ sung tòa nhà đơn nguyên 1 làm khu cách ly tập trung. Tòa nhà này có thể làm nơi lưu trú cho khoảng 2.000 người, với 19 tầng, 14 phòng mỗi tầng. Trước đó, Hà Nội đã huy động tòa nhà đơn nguyên 2 của khu Pháp Vân - Tứ Hiệp để Cách làm nơi cách ly tập trung.

Tại khu vực quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã huy động 2 tòa nhà 5 tầng gồm tổng cộng 80 phòng của ký túc xá trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội làm khu cách ly cho 800 người.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực cách ly tập trung ở trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Chỉ riêng ngày 20/3, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến sẽ đón khoảng 2.585 hành khách đến từ 25 chuyến bay. Trong đó có khoảng 1.183 khách trên 13 chuyến bay về từ vùng dịch. Số khách này hầu hết là người Việt Nam về nước, thuộc diện phải cách ly bắt buộc.

Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, những người từ nước ngoài về được đưa vào khu cách ly tập trung là để phòng ngừa dịch bệnh, vì họ có nguy cơ cao chứ chưa phải là các trường hợp đã dương tính, theo Vietnamplus.

Kiều Đỗ (t/h)