Danh tính 10 nạn nhân tử vong trong vụ sập tường công trình ở Đồng Nai chiều ngày 14/5

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 10 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập tường công trình ở Đồng Nai. Khuya ngày 14/5, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về an táng.

Vụ sập tường công trình ở Đồng Nai khiến 10 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương đang được dư luận hết sức quan tâm. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức cứu hộ cứu nạn nhân. Đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân.

Đến tối ngày 14/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được danh tính 10 người thiệt mạng trong vụ sập tường công trình xảy ra tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom:

1. Chương Thanh Tùng, 40 tuổi, quê huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ.

2. Lý Văn Thu, 46 tuổi, quê huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

3. Dương Huỳnh Minh Nhật, 19 tuổi, quê huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

4. Nguyễn Thị Nguyệt, 41 tuổi, quê huyện Châu Thành A, Hậu Giang

5. Hồ Văn Hoa, 51 tuổi, quê phường Long Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai

6. Trần Lèn Sái, 47 tuổi, quê huyện Châu Phú, An Giang.

7. Trần Xuân Anh, 40 tuổi, quê huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

8. Nguyễn Văn Điệp, 37 tuổi, quê huyện Thới Bình, Cà Mau,

9. Nguyễn Văn Cường, 56 tuổi, quê Cà Mau

10. Phạm Minh Tâm, 65 tuổi, quê xã Tam Phước, TP Biên Hoà, Đồng Nai.

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát

Liên quan đến vụ việc, trong tối cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn khẩn đề nghị Công an tỉnh cùng các cơ quan chức năng liên quan chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn loa động trên. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh, Sở Y tế, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom xử lý cấp bách công việc.

Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh – Thường trực Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh có mặt ngay hiện trường, chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp cấp bách về ứng phó sự cố cứu nạn, cứu hộ; khẩn trương cấp cứu kịp thời người bị thương và điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật

Đặc biệt quan tâm đến vụ tai nạn lao động trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng tổ chức cứu hộ cứu nạn chiều ngày 14/5

Được biết, công trình xảy ra vụ tai nạn thuộc Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc) trong Khu công nghiệp Giang Điền để xây dựng nhà máy sản xuất tã lót, bình sữa, băng vệ sinh… Trong quá trình xây dựng, Công ty AV Healthcare thuê một đơn vị thi công. Công trình đang trong quá trình thi công thì xảy ra tai nạn.

Theo nguồn tin từ VTV .vn, ông Võ Văn Bắc (45 tuổi) – công nhân làm việc trong công trường cho biết, công nhân ở đây làm việc không có đồ bảo hộ lao động. “Ai có gì mặc nấy, ai có gì dùng nấy. Chúng tôi cũng chỉ biết đó là công trình nhà xưởng của một công ty Hàn Quốc, một nhà thầu đứng ra thuê nhóm công nhân để làm công trình, hết công trình thì thôi", ông Bắc cho biết.

Khoảng 14h14 ngày 14/5, tại Nhà máy công ty cổ phần AV Healthcare (100% vốn Hàn Quốc, sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa) tại Lô số 18, đường số 18, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom xảy ra vụ sập bức tường đang thi công cao khoảng 8m, dài 109m.

Lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, sự cố làm 10 người chết (8 người chết tại chỗ, 2 người chết tại Bệnh viện ), 15 người khác bị thương.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Nạn nhân thoát chết kể lại giây phút hoàng vụ sập tường công trình khiến 10 người chết ở Đồng Nai

Nga Đỗ (t/h)