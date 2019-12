Danh tính 2 đối tượng vừa bị truy nã vì đánh nữ phụ xe buýt nhập viện

Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ nữ phụ xe buýt bị hành hung đến mức nhập viện. Tuy nhiên, 2 trong 3 đối tượng đã bỏ trốn.

Liên quan đến vụ nữ phụ xe buýt bị nhóm thanh niên hành hung đến mức nhập viện, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy nã bị can đối với đối tượng Trịnh Minh Hiếu (SN 1995; trú tại Quang Trung, Vân Đình, Ứng Hòa) và Tưởng Kim Hồng (SN 1987; trú tại Văn Ông, Tảo Dương Văn, Ứng Hòa).

Được biết, đây chính là hai trong số những đối tượng đã tham gia hành hung nữ nhân viên xe buýt hôm 20/10 vừa qua.

Chân dung 2 đối tượng bị truy nã vì hành hung nữ phụ xe buýt. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên và Phan Trung Đức (SN 1994; trú tại Hậu Xá, Phương Tú, Ứng Hòa) về tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên 2 đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa đã phát đi thông báo, đề nghị người dân nếu phát hiện 2 đối tượng Hiếu và Hồng thì cần báo ngay cho Công an huyện Ứng Hòa (số điện thoại: 02433882233) hoặc Tổng đài 113 của Công an TP Hà Nội.

Như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 20/10, nạn nhân là chị Đỗ Thúy Hinh - nhân viên bán vé của tuyến xe bus 103B Mỹ Đình - Chùa Hương thuộc đơn vị Xí Nghiệp buýt Cầu Bươu.





Nữ phụ xe bị nhóm thành niên hành hung đến mức nhập viện. Ảnh: VTC News

Khoảng 12h45 trưa, xe buýt số 103B, BKS 29B-188.23 di chuyển theo chiều từ Bến xe Mỹ Đình đi Bến xe Hồng Quang đến khu vực cầu Xà Kiều (huyện Ứng Hòa) thì một nhóm nam thanh niên lên xe. Trong quá trình di chuyển, nhóm thanh niên này nói chuyện to và có những lời lẽ thô tục gây mất trật tự, ảnh hưởng đến những hành khách khác, thậm chí, họ còn trêu ghẹo lái xe và phụ xe buýt. Lúc này, chị Hinh lên tiếng nhắc nhở thì nhóm này tỏ hung hăng, thách thức. Sau đó, một nam thanh niên trong nhóm lao vào tấn công, dùng chân đạp lên người nữ phụ xe. Thấy vậy, các đối tượng còn lại trong nhóm cũng hùa vào hành hung chị Hinh. Lúc này trên xe có nhiều người nhưng do nhóm thanh niên quá manh động nên không ai dám can thiệp. Sau sự việc, chị Hinh phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình trong tình trạng đa chấn thương, tinh thần hoảng loạn.

Nhóm thanh niên đánh nữ phụ xe buýt nhập viện

Kiều Đỗ (t/h)