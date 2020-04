Danh tính 3 du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc trốn khỏi khu cách ly

Tính đến sáng 6/4, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 10.284 ca nhiễm COVID-19 với 186 trường hợp tử vong. Để kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, chính phủ Hàn Quốc quyết định siết chặt quản lý việc cách ly và xử phạt những đối tượng bắt buộc tự cách ly mà vi phạm, xuất trình giấy tờ giả mạo hoặc cản trở quá trình kiểm dịch. Mức phạt cho những đối tượng này là dưới một năm tù giam, hoặc phạt hành chính 10 triệu won (hơn 8.000 USD).

Tuy nhiên, ngày 4/4 chính quyền thành phố Gunsan ( tỉnh Joenbuk, Hàn Quốc) thông báo về 3 trường hợp du học sinh Việt Nam tại nước này đã tự ý rời khỏi địa điểm cách ly. Được biết, cả ba người này đều là sinh viên Đại học Gunsan.



Cụ thể, 3 sinh viên gồm 2 nữ và 1 nam, trong đó 1 người nữ 26 tuổi, 2 người còn lại 29 tuổi. Trước đó, 3 người này nhập cảnh Hàn Quốc từ 28/3 đến 1/4. Sau khi được xét nghiệm âm tính với COVID-19, cả 3 được yêu cầu tự cách ly 14 ngày tại một địa điểm do trường đại học chỉ định.

Đến tối 3/4, vào khoảng 19h nhân viên giám sát liên lạc với 1 trong 3 người này nhưng không thấy bắt máy. Khi tìm đến nơi cư trú, họ không thấy bất kỳ ai nên đã báo cảnh sát. Kết quả điều tra, cảnh sát xác định 3 du học sinh trên đã ở một công viên suốt 5 giờ đồng hồ.

Bên cạnh đó, 3 người này còn cố ý để điện thoại di động lại nơi cư trú để tránh bị kiểm tra vị trí thông qua định vị. Vụ việc đã được chính quyền địa phương báo lên Bộ Tư pháp Hàn Quốc, xem xét về việc trục xuất 3 sinh viên này.

Một quan chức của tỉnh Joenbuk cho biết: " Các du học sinh Việt Nam dường như đang cố tình muốn trốn khỏi khu cách ly. Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, những người vi phạm chúng tôi sẽ xử lý mạnh tay dù đó có là công dân Hàn Quốc hay người nước ngoài”.

Theo một quan chức tỉnh Bắc Jeolla, dù là công dân trong nước hay người nước ngoài khi đã bắt buộc cách ly đều phải nghiêm túc hợp tác. Đối với những trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt trên tinh thần không khoan nhượng.

Thùy Nguyễn (t/h)