Danh tính 3 lãnh đạo Công ty Thiên Phú vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo

Mới đây, theo thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với 3 lãnh đạo của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) có trụ sở tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

3 người bị bắt giữ gồm: ông Bùi Thế Sơn - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Thiên Phú, Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng, nguyên Phó giám đốc Công ty Thiên Phú. Cả 3 bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

3 lãnh đạo Công ty Thiên Phú - chủ đầu tư dự án khu dân cư Hòa Lân bị bắt.



Được biết, năm 2002, Công ty Thiên Phú được UBND tỉnh Được biết, năm 2002, Công ty Thiên Phú được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho thực hiện dự án khu dân cư Hòa Lân ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.

Sau đó, công ty này thế chấp đất dự án khu dân cư Hòa Lân diện tích là 409.765,1 m2 để vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn) nhưng không có khả năng trả nợ. Do đó, Công ty Thiên Phú đã ký biên bản giao tài sản thế chấp để Agribank Chợ Lớn xử lý thu hồi nợ.

Tháng 5/2017, Agribank chi nhánh Chợ Lớn và Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn tiến hành bán đấu giá quyền sử dụng đất dự án khu dân cư Hòa Lân. Kết quả, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM (Công ty Kim Oanh) đã trúng đấu giá với tổng số tiền là 1.353 tỉ đồng.



Sau đó, Công ty Kim Oanh đã cùng với Agribank Chợ Lớn và Công ty cổ phần Đấu giá Nam Sài Gòn, Công ty Thiên Phú ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình thực hiện tái định cư, Công ty Kim Oanh đã chi trả cho 14 hộ dân theo giá trị quyền sử dụng đất tái định cư gần 30 tỉ đồng, căn cứ theo hồ sơ, chứng từ mà Công ty Thiên Phú cung cấp.

Tuy nhiên, qua quá trình xem xét hồ sơ Dự án, Công ty Kim Oanh đã có văn bản gửi UBND phường Thuận Giao thị xã Thuận An đề nghị cung cấp thông tin để xác định rõ nguồn gốc đất của các hộ dân tại Dự án Hòa Lân đã được Công ty Kim Oanh đền bù. Kết quả xác minh cho thấy danh sách các hộ dân được Công ty Thiên Phú cung cấp đều là khống.

Dự án khu dân cư Hòa Lân. Ảnh: Thanh Niên



Theo điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ông Bùi Thế Sơn - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Thiên Phú đã chỉ đạo Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng lập khống danh sách trên để nhận tiền đền bù và chiếm đoạt số tiền gần 30 tỉ đồng từ Công ty Kim Oanh.



Hiện cả 3 đối tượng trên đều đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

