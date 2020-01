Nóng: Xuất hiện 3 trường hợp công dân Việt Nam dương tính với virus corona

Theo thông tin từ website Bộ Y tế Việt Nam vào hồi 15h30 ngày 30/1, tại cuộc họp Chính phủ chiều nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết đã có 3 công dân người Việt Nam dương tính với virus corona. Đáng chú ý, 3 người này đều trở về từ Vũ Hán. Tính đến 15h20 ngày 30/1, các mẫu xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ươg đều cho kết quả nCoV dương tính.

Trong đó, 1 ca đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa và 2 trường hợp còn lại đang cách ly và điều trị tại cơ sở 2 của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân này đang được ngành y tế cách ly, theo dõi.

Cùng với 2 cha con người Trung Quốc đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy , TP.HCM, ở nước ta đã ghi nhận 5 trường hợp nhiễm virus corona. Cũng trong ngày hôm nay, theo số liệu cập nhật từ Bộ Y tế, tại Việt Nam đã ghi nhận tổng số 97 trường hợp nghi nhiễm virus corona mới. Trong số này, có 65 trường hợp xét nghiệm âm tính với virus nCoV, 32 trường hợp còn lại tiếp tục cách ly, theo dõi. Số ca nghi nhiễm virus corona nhiều nhất được ghi nhận tại Đã Nẵng với 52 ca.



Bên cạnh đó, còn có 43 trường hợp Bên cạnh đó, còn có 43 trường hợp Sức Khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiền sử tiếp xúc gần với người nghi ngờ nhiễm virus nCoV. Theo Bộ Y tế, đại dịch bệnh tại Trung Quốc đã lan ra 31/31 tỉnh, thành phố. Cho đến 7h sáng 30/1, nước này đã công bố 170 trường hợp tử vong; 7.771 trường hợp nhiễm bệnh và hơn 12.000 ca nghi nhiễm. Tỷ lệ tử vong và các ca nhiễm tăng vọt trong 24 giờ, tăng 38 người so với ngày 29/1. Con số này còn có thể tăng cao trong 24 giờ tới.

Ở nhiều nước trên thế giới, dịch bệnh đã xuất hiện ở 17 quốc gia, như Thái Lan, Singapore, Malaysia, và cả Việt Nam. Trên toàn thế giới, tổng số ngưới mắc là 7.819 người, 170 người tử vong đều đến từ Trung Quốc. Trong ngày hôm nay, dự kiến WHO sẽ công bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Trước vấn đề này, đại diện Bộ Y tế, bộ trưởng các bộ: Công Thương; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giao thông Vận tải; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần lượt báo cáo về một số hoạt động, chỉ đạo liên quan đến phòng, chống dịch liên quan đến virus corona.

Theo Bộ trưởng Công Thương, Trần Tuấn Anh cho biết nếu tính đến phương án khi tình hình căng thẳng hơn nữa và trở nên rất xấu, khiến phải đóng cửa biên giới thì hoạt động kinh tế và thương mại sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn và cần tính những giải pháp vừa phòng chống dịch, vừa đáp ứng yêu cầu giao dịch các sản phẩm.

Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dù tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam lớn, vì tính mạng con người, vì sức khỏe nhân dân, chúng ta sẵn sàng hy sinh quyền lợi về kinh tế. Đồng thời, phải chủ động tìm thị trường mới, không thể phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc ngay lúc này.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng và tốc độ lây lan của dịch bệnh, nêu cao tinh thần phòng và chống virus corona: "Chúng ta phải thảo luận các giải pháp mạnh mẽ hơn để đảm bảo sức khỏe và tính mạng người dân Việt Nam, hạn chế mức độ lây nhiễm của dịch bệnh vì tốc độ lây nhiễm rất cao. Tinh thần là quyết liệt hơn, có giải pháp đồng bộ, tinh thần là chống dịch xuyên quốc gia, có biện pháp mạnh tay để bảo vệ sức khoẻ và tính mạng của người dân, không để Việt Nam rơi vào vùng xoáy của cơn dịch này”.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề xuất một số biện pháp có thể tính đến như, báo cáo Bộ Chính trị thực hiện đóng cửa biên giới, hay toàn dân phải đeo khẩu trang để đề phòng dịch bệnh. Tất cả các giao dịch đối với nguồn dịch được công bố chúng ta phải có giải pháp tích cực, không để tình trạng chủ quan gây chết người, ảnh hưởng đến tính mạng người dân…

Cập nhật đại dịch do virus Corona tại Việt Nam - VTC Now