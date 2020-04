Danh tính 4 cán bộ tỉnh Thái Bình vướng vào lao lý vì tiếp tay cho Đường Nhuệ

Theo tin từ Thanh niên, chiều ngày 16/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu đối với băng nhóm Đường Nhuệ, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Đồng thời, cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hiệp (36 tuổi), Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình; Vũ Gia Thành (43 tuổi), đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; Hà Văn Dũng (46 tuổi), nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên tỉnh Thái Bình, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Thái Bình và Trịnh Minh Thúy (50 tuổi), Trưởng phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên tỉnh Thái Bình.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là những cán bộ có liên quan đến hoạt động đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Những người này đã có hành động tiếp tay cho Đường Nhuệ trúng một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến vụ việc trên, Giám đốc Sở Tư pháp Thái Bình Trần Hữu Hiệp cho biết, Công an tỉnh đang làm việc với Trung tâm đấu giá tài sản thuộc Sở về hoạt động đấu giá đất có liên quan đến băng nhóm của Đường Nhuệ.

Công an tỉnh Thái Bình đã tạm giam 4 cán bộ tiếp tay cho Đường Nhuệ

Còn ông Phạm Văn Hiệp – Giám đốc Trung tâm (người vừa bị khởi tố) khẳng định, quy trình tổ chức đấu giá được tiến hành công khai, minh bạch, không có chuyện “quân xanh quân đỏ” mà ai bỏ giá cao nhất sẽ là người trúng đấu giá.

Bên cạnh đó, người này cũng xác nhận, vợ chồng Đường Nhuệ đã cho đàn em xuống các cuộc đấu giá gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Nó trở thành nỗi ám ánh, lo sợ cho chính quyền địa phương suốt thời gian dài.

Được biết, từ thời điểm năm 2015 cho đến thời điểm bị bắt, Đường Nhuệ và đàn em lấy danh nghĩa Công ty Bất động sản Đường Dương do Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Đường Nhuệ) làm giám đốc để tham gia và trúng đấu giá hàng loạt cuộc đấu giá có giá trị hàng trăm tỷ đồng tại các huyện như Đông Hưng, Kiến Xương…

