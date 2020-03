Danh tính 5 kẻ côn đồ bị khởi tố vì đánh bác sĩ gãy sống mũi ở Hải Dương

Liên quan đến vụ bác sĩ bị đánh ở Hải Dương, mới đây, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/3, tại Trung tâm y tế huyện Bình Giang theo quy định tại khoản 2, Điều 134, Bộ Luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang cũng đã ra quyết định tạm giữ đối với 5 nghi phạm đánh bác sĩ Lê Ngọc Sơn (27 tuổi, khoa Ngoại, Trung tâm y tế huyện Bình Giang) gãy sống mũi để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Cụ thể, 5 nghi phạm bị tạm giữ gồm: Ngô Nguyên Minh (SN 1998, trú tại Khu Hạ, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang); Vũ Quang Tú (SN 1999, trú tại thôn Bá Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang); Vũ Đình Cường (SN 1999, ở thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang); Phạm Thế Vũ (SN 1998, trú tại khu 4, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) và Nguyễn Viết Hinh (SN 1998, trú tại thôn Bách Tính, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

5 nghi phạm đánh bác sĩ ở Hải Dương

Trước đó, khoảng 16h ngày 18/3, sau khi nhậu cùng nhau tại nhà Vũ Quang Tú, Phạm Đức Hùn đi xe máy chở theo Vũ Đình Cường, đến đoạn tỉnh lộ 32 thuộc xã Bình Minh thì cả 2 bị ngã xe. Lúc này, Hùng bị thương và được nhóm bạn đưa đến Trung tâm y tế huyện Bình Giang để khám, điều trị.

Tại đây, nhóm thanh niên trên gặp bác sĩ Vũ Thành Đạt. Cho rằng bác sĩ Đạt không tận tình chỉ dẫn rõ ràng, không chữa trị ngay cho bệnh nhân nên nhóm này đã tranh cãi, xô xát với bác sĩ Đạt. Lúc này bác sĩ Lê Ngọc Sơn đến can ngăn thì bị Ngô Nguyên Minh đấm vào mặt. Bác sĩ Sơn cũng đấm lại để Minh. Sau đó, nhờ mọi người can ngăn mà vụ ẩu đả đã tạm dừng lại.

Khoảng 5 phút sau, nhóm Hùng cùng Vũ Xuân Phương, Phạm Thế Vũ và Nguyễn Viết Hinh đến Trung tâm Y tế huyện Bình Giang tìm bác sĩ Sơn để "trả thù". Nhóm này xông vào phòng làm việc của bác sĩ Sơn, người cầm gậy gỗ, người cầm vợt cầu lông, người cầm gậy kim loại (rút từ cọc buộc màn của giường Trung tâm Y tế) xông vào hành hung bác sĩ Sơn.

Vụ xô xát khiến bác sĩ Lê Ngọc Sơn chảy nhiều máu ở vùng mặt, gãy sống mũi, sây sát ở lưng, ngực, tay và phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Bác sĩ Lê Ngọc Sơn bị đánh gãy sống mũi.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Bình Giang đã triệu tập 7 thanh niên liên quan đến vụ bác sĩ bị đánh gãy sống mũi lên điều tra, làm rõ sự việc.

Kiều Đỗ (t/h)