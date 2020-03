Danh tính 5 người Việt mất tích trong vụ cháy tàu cá ở Hàn Quốc

Theo thông tin từ Cảnh sát biển Hàn Quốc, vào khoảng 3h18 sáng nay 4/3 theo giờ địa phương, một vụ cháy tàu cá đã xảy ra tại vùng biển ngoài khơi Jeju.

Cụ thể, tàu cá trọng tải 29 tấn bốc cháy ở vùng biển cách đảo Udo, gần Jeju khoảng 74 km về phía Đông Nam. Hãng tin Yonhap News cho biết, thời điểm này, tàu đánh cá chở 8 thủy thủ, gồm 3 người Hàn Quốc và 5 người Việt Nam.



Tới nay đã có 2 thuyền viên Hàn Quốc được cứu thoát, 6 thuyền viên còn lại đã mất tích trong đó có tới 5 người Việt Nam.

Cháy tàu cá ở ngoài khơi Jeju Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap News

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc cho biết, Cảnh sát biển Hàn Quốc đã xác nhận danh tính 5 thuyền viên Việt Nam bị mất tích trong vụ cháy tàu cá ở ngoài khơi đảo Jeju gồm: Anh Biện Văn H. (sinh năm 1975), Đỗ S. (sinh năm 1997), Phạm Văn N. (sinh năm 1995), anh Phan Tâm S. (sinh năm 1990) và Nguyễn Văn C. (sinh năm 1996).



Được biết, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Hiện lực lượng Bảo vệ bờ biển, Cứu hộ Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục nỗ lực dập tắt đám cháy và tìm kiếm những người mất tích tuy nhiên do điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên công tác này gặp không ít khó khăn.

Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy ngày 19/11 ở ngoài khơi Jeju. Ảnh: Yonhap News

Trước đó, khoảng 7h ngày 19/11, một vụ hỏa hoạn đã bùng lên trên tàu đánh cá 29 tấn ở ngoài khơi cách đảo Jeju (Hàn Quốc) khoảng 76 km về phía tây. Thời điểm này trên tàu có 12 thuyền viên gồm 6 người Hàn Quốc và 6 người Việt Nam. Thời điểm trên chỉ có duy nhất 1 thuyền viên người Hàn Quốc được tìm thấy và đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, 11 thuyền viên còn lại mất tích. Đến 15h40 ngày 8/12, khi tìm kiếm ở độ sâu khoảng 80 m, thi thể một thuyền viên người Việt là Nguyễn Tiến N. (32 tuổi) mới được tìm thấy. Hiện 5 thuyền viên còn lại vẫn mất tích là Nguyễn Văn C. (32 tuổi), Nguyễn Ngọc L. (24 tuổi), Nguyễn Văn T. (25 tuổi), Nguyễn Văn P. (31 tuổi) và Nguyễn Văn V. (45 tuổi).

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin...

Your browser does not support HTML5 video.

Quê nhà buồn bã khi nghe tin người Việt Nam mất tích tại Hàn Quốc

Kiều Đỗ (t/h)