Danh tính 6 cán bộ mới bị khởi tố vì liên quan đến vụ 'ăn bớt' thuốc của bệnh nhi

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị vừa khởi tố thêm 6 bị can được xác định có liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định.





Trong đó, 3 bị can bị khởi tố và bắt tạm giam Đào Thị Thu Phương (31 tuổi, trú tại phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định), Đinh Thị Tuyến (35 tuổi, trú tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) và Đào Thị Hường (30 tuổi, trú tại phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Các bị can đều là điều dưỡng của Khoa hô hấp Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định.





3 bị can còn lại bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Đỗ Thị Định (41 tuổi, trú tại phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định), Bùi Thị Trung (32 tuổi, trú tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), Hoàng Thị Mai Hiên (30 tuổi, trú tại xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 3 bị can này cũng là điều dưỡng của Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định. Theo Công an tỉnh Nam Định, các đối tượng này không bị bắt giam mà chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn vì bị can Đỗ Thị Định đang điều trị ung thư tuyến giáp, Bùi Thị Trung và Hoàng Thị Mai Hiên đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định

Đáng chú ý, theo nguồn tin từ Cơ quan CSĐT, ngoài khởi tố 6 bị can trên, cơ quan chức năng cũng đã triệu tập thêm 8 điều dưỡng của Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Nam Định lên làm việc.





"Chiều qua, cả 8 người được triệu tập đều đã được về sau khi làm việc với cơ quan công an, chưa có thêm trường hợp nào bị bắt giam", báo Tiền Phong dẫn lời nguồn tin.





Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định xác định có tình trạng ghép thuốc, tiết kiệm thuốc, không sử dụng vật tư y tế nhằm tạo ra số lượng thuốc, vật tư y tế dư thừa còn nguyên tem, nhãn mác đưa ra ngoài tiêu thụ trái Pháp luật để trục lợi tại Bệnh viện Nhi Nam Định.

Điều dưỡng trưởng Khoa hô hấp - người chỉ đạo các điều dưỡng hoạt động "ăn thuốc"

Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Trần Thế Tiến (31 tuổi, trú tại xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định) - Điều dưỡng trưởng Khoa hô hấp - người trực tiếp chỉ đạo hoạt động "ăn thuốc" và Đặng Thị Liên (38 tuổi, trú tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực) - Điều dưỡng Khoa hô hấp. Ngoài ra, Nguyễn Thị Thanh Thủy (35 tuổi, trú tại xã Lộc An, thành phố Nam Định và Bùi Thị Huế (32 tuổi, trú tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) cũng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú".





Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Phạm Thị Huyền (44 tuổi, trú tại phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định) - Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định), để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

