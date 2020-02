Bất ngờ danh tính bệnh nhân nhiễm COVID-19 tự khỏi không cần thuốc

Hôm 22/2 vừa qua, tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc đưa tin về trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) nhưng đã tự khỏi mà không cần thuốc.

Bất ngờ hơn nữa, bệnh nhân này lại là một bé sơ sinh chỉ mới hơn nửa tuần tuổi.

Theo tờ Dailymail, bé gái tên Xiaoxiao (Tiếu Tiếu) chào đời ngày 5/2 tại Vũ Hán. Mẹ của Tiếu Tiếu được chẩn đoán dương tính với chủng mới virus corona (SARS-CoV-2) ngay trước khi sinh và bị sưng phổi nặng. 4 ngày sau khi ra đời, em bé sinh non này cũng đã được chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2 do nhiễm từ người mẹ.

Theo bác sĩ Zeng Lingkong - chủ nhiệm khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi Vũ Hán, lúc mới nhập viện Tiếu Tiếu không có các triệu chứng như khó thở, sốt hay ho nhưng em bị nhiễm khuẩn đường hô hấp và tổn thương cơ tim nhẹ.

Do các triệu chứng không rõ ràng nên các bác sĩ đã cân nhắc các nguy cơ và quyết định không cho bệnh nhi dùng kháng sinh mà để hệ miễn dịch của em tự kháng virus. Tiếu Tiếu chỉ được điều trị các triệu chứng ở cơ tim.

Tiếu Tiếu phải nhập viện chỉ vài giờ sau sinh



Và rồi cô bé dũng cảm đã thực sự vượt qua được căn bệnh đúng như kỳ vọng của các bác sĩ. Sau thời gian được theo dõi và chăm sóc đặc biệt trong khu cách ly, Và rồi cô bé dũng cảm đã thực sự vượt qua được căn bệnh đúng như kỳ vọng của các bác sĩ. Sau thời gian được theo dõi và chăm sóc đặc biệt trong khu cách ly, Sức Khỏe của Tiếu Tiếu đã tiến triển. Đến ngày 21/2, Tiếu Tiếu đã 2 lần được làm xét nghiệm với virus SARS-CoV-2 và kết quả trả về đều âm tính. Thời điểm khỏi bệnh, Tiếu Tiếu mới 17 ngày tuổi. Em đã trở thành bệnh nhân nhỏ tuổi nhất phục hồi sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2 và cũng là bệnh nhân đầu tiên tự khỏi bệnh COVID-19 mà không cần thuốc.

Một bác sĩ di chuyển Tiếu Tiếu ra khỏi khu vực cách ly hôm 23/2. Ảnh: CCTV

Chủ nhiệm khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi Vũ Hán cho biết khi xuất viện, Tiếu Tiếu đã hồi phục hoàn toàn, em lớn hơn và cũng bụ bẫm hơn. Trong khi đó, hiện mẹ của Tiếu Tiếu vẫn đang được điều trị và cách ly.

Theo số liệu mới nhất của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến sáng 26/2 nước này có 77.666 ca nhiễm 2.664 trường hợp tử vong vì COVID-19.

