Danh tính đối tượng dùng dao cứa cổ tài xế taxi nghi cướp xe ở Quảng Ninh

Ngày 10/5, Trung tá Lê Hồng Vân, Trưởng Công an thành phố Móng Cái cho biết đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng truy bắt và đã bắt giữ được đối tượng đâm tài xế taxi, nghi vấn cướp xe đêm 9/5.

Đối tượng bị bắt chỉ vài tiếng sau khi gây án, khi đó tên này đang lẩn trốn tại khu vực thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái.

Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Móng Cái.



Tên cướp được xác định là Ngô Quốc Việt (27 tuổi, trú tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái). Việt thuê xe taxi của hãng Tuấn Linh do tài xế V.V.T. (51 tuổi, trú tại huyện Hải Hà) điều khiển chạy từ Móng Cái về Đầm Hà.



Vụ việc xảy ra khoảng 22h đêm qua (9/5), tại km4 quốc lộ 18 thuộc khu vực phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.



Trước khi lên xe, Việt thủ sẵn 2 con dao với ý định cướp taxi. Khi đến đoạn phường Hải Yên, tên này rút dao ra đâm vào lái xe taxi, thấy người dân tri hô hắn đã bỏ dao lại hiện trường rồi bỏ trốn.

Hiện trường vụ cướp taxi trong đêm. Ảnh: Fanpage Quảng Ninh 24/7.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, chiếc xe taxi của hãng Tuấn Linh mang BKS 14A-216.09 đang lưu thông hướng về thành phố Móng Cái thì bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều.

Khi tai nạn xảy ra, một người đi trên đường dừng lại thì phát hiện đối tượng dùng dao đâm liên tiếp vào lái xe taxi nên tri hô, tuy nhiên, hung thủ đã kịp trốn thoát.

Tài xế taxi mất khá nhiều máu và được người dân đưa vào Bệnh viện cấp cứu. May mắn, tình trạng Sức Khỏe tài xế đã cơ bản ổn định và không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Công an thành phố Móng Cái đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Bí ẩn vụ vợ Bí thư xã giết người, đốt xác