Danh tính nạn nhân tử vong ở Củ Chi: Là tài xế xe ôm, hung thủ nghi là kẻ xả súng ở sới bạc

Liên quan đến vụ 1 nạn nhân trúng đạn tử vong và bị cướp tài sản ở Củ Chi, camera an ninh đã ghi lại được cảnh nạn nhân trước khi bị chặn xe và bắn chết.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ sáng ngày 30/1, người dân đang lưu thông trên đường tỉnh lộ 15, đoạn gần cầu Bến Nẩy, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi (TP. HCM) thì phát hiện một người đàn ông nằm gục bất động.



Qua kiểm tra phát hiện, nạn nhân đã tử vong, nguyên nhân do trúng đạn. Ngoài ra, toàn bộ tài sản, tư trang cá nhân trên người đều đã không còn. Bước đầu, công an xác định có thể nạn nhân bị giết để cướp tài sản.

Được biết, nạn nhân vốn là tài xế xe ôm công nghệ, điều khiển chiếc xe máy mang BKS: 59X2-595.12.



Kết quả điều tra ban đầu xác nhận, danh tính nạn nhân là Vũ Chí T. (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức). Qua camera an ninh có thể thấy được, vào khoảng 0 giờ 3 phút tại tỉnh lộ 15, anh T. điều khiển xa wave theo hướng từ xã Phú Hòa Đông về Tân Quy thì bất ngờ bị một người sử dụng súng bắn chết rồi cướp xe.



Cũng qua kết quả trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng xác định, trước khi sát hại anh T., hung thủ đã chặn xe máy và bắn súng vào nhiều người đi đường nhưng không trúng. Đến khi anh T. đi qua, kẻ này liền chặn lại rồi dùng súng bắn chết, cướp lấy xe tẩu thoát.

Hiện trường vụ án.



Lực lượng chức năng nghi ngờ, rất có thể vụ việc này có liên quan đến Lê Quốc Tuấn (hay còn gọi là Tuấn Khỉ, sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM). Được biết, Tuấn chính là đối tượng xả súng ở sới bạc sáng 29/1 khiến 4 người tử vong tại chỗ. Sau khi gây ra trọng án, Tuấn cầm súng AK cướp một chiếc xe máy SH màu đỏ sau đó lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường, có dấu hiệu say xỉn.

Cũng liên quan đến vụ việc, báo SGGP dẫn lại lời Công an xã Trung An, huyện Củ Chi cho biết, trên đường tẩu thoát Tuấn còn gặp bà Võ Thị Bích Vân (SN 1983) và ông Trần Ngọc Biển (SN 1978) cùng ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Theo như 2 nhân chứng này cho biết, khoảng 15 giờ 10 ngày 29/1, khi đang đi xe Novo mang BKS 59Y2-301.98 tới nhà của ông Biển ở đường Dương Thị Phua (tổ 8, ấp Thạnh Đông) để mua sữa bò thì bà Vân gặp một thanh niên mặc quần short, áo khoác đen, đeo khẩu trang chạy xe SH mang BKS 59L2-615.46 và cầm 1 khẩu súng dài.

Thấy bà Vân, thanh niên này khống chế đòi đưa xe Novo thì ông Biển chạy ra, giằng co. Sau đó, thanh niên dí súng vào người bà Vân và đưa cho ông Biển 1 cọc tiền. Tiếp đến, thanh niên để lại chiếc SH, lấy xe máy bà Vân tẩu thoát. Kiểm tra bọc tiền thấy có 11 triệu đồng, cả 2 đã mang lên trình báo công an.

TPHCM: Xác định nghi phạm bắn chết người ở Củ Chi. Nguồn: VTC Now.



