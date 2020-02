Hé lộ danh tính nạn nhân bị đốt xác trong thùng phuy

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể bị thiêu cháy, nghi đốt xác trong thùng phuy xảy ra tại huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Tối 22/2, người dân tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP. Hải Phòng bàng hoàng phát hiện một thi thể bị thiêu cháy, nghi đốt xác trong thùng phi để phi tang. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn L. (25 tuổi, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng). Nạn nhân được cho là làm nghề cầm đồ tại địa phương.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Facebook/ Tiền Phong

Trước đó, người dân thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương phát hiện mùi khét bốc lên từ vườn một ngôi nhà trong thôn. Khi đi tìm thì người dân bàng hoàng phát hiện thi thể bị thiêu cháy trong thùng phuy, trên cổ có vết chém. Người dân đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc. Một nhân chứng cho biết, không ai phát hiện lúc nạn nhân bị sát hại . Ban đầu khi ngửi thấy mùi khét, hàng xóm nghĩ là đang đốt rác nên không để ý.

Nhận được tin báo, Công an huyện An Dương và lực lượng chức năng đã tổ chức phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong nghi bị sát hại. Theo PLO, nhiều khả năng đây là vụ án mạng con nợ giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang do nạn nhân làm nghề cầm đồ. Hiện hung thủ đã bỏ chạy khỏi hiện trường, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường

Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, ông Lê Văn Cường cho biết, hiện chính quyền địa phương đã nắm được thông tin vụ việc. Theo thông tin ban đầu, người dân ở xã Lê Lợi phát hiện một người đàn ông bị đốt trong thùng phuy tại vườn nhà, nghi ngờ đã bị sát hại trước đó và hung thủ hiện đã bỏ trốn.

Như Báo Sức Khỏe Cộng đồng đã đưa tin, tối 22/2, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin có vụ giết người, đốt xác xảy ra tại khu vực cổng làng Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương). Cũng vào chiếu tối cùng ngày, ông Tr. (49 tuổi, ngụ xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) khi đi ra vườn thì bất ngờ phát hiện một thùng phuy lạ. Lại gần kiểm tra, ông Tr. kinh hoàng phát hiện bên trong có một thi thể người đã bị đốt cháy, biến dạng hoàn toàn. Ông Tr. sau đó đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng tới hiện trường để làm rõ vụ việc.

Báo Sức khỏe Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin...

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)