Danh tính người đàn ông dùng thẻ nhà báo hết hạn thách thức, đòi công an trả xe vi phạm

Ngày 17/5, theo VTC , Công an phường Cầu Kho (quận 1, TP.HCM ) cho hay đơn vị đang đề xuất Công an quận 1 xử lý nghiêm trường hợp của ông T.Q.D. (52 tuổi). Ông D. là người đã điều khiển ô tô vi phạm giao thông, khi bị công an chức năng xử lý thì có hành vi thách thức, lăng mạ, đòi công an trả xe vi phạm.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip dài khoảng 12 phút, ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo trắng, lớn tiếng chửi bới, thách thực lực lượng công an khi đang xử phạn xe ô tô vi phạm. Vụ việc trên được cho là xảy ra trên đường Nguyễn Văn Cừ thuộc quận 1, TP.HCM. Trong đoạn clip, chiếc xe ô tô do người đàn ông này điều khiển có màu trắng, phía trước dán logo báo chí.

Được biết, xe ông D. đã đỗ sai quy định, do đó bị lực lượng chức năng niêm phong, cẩu xe đưa về trụ sở để xử lý. Phát hiện xe bị đem đi, ông D. đã nhờ người đi xe máy chở chạy theo, đến đoạn đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh thì dừng lại. Sau khi xuống xe, người đàn ông này đã lớn tiếng, thách thức lực lượng chức năng. Ông D. tự giới thiệu là " nhà báo đang đi tác nghiệp", rồi đưa thẻ nhà báo ra yêu cầu công an trả xe nhưng không được chấp nhận, văng tục, xúc phạm cơ quan chức năng.

Sau đó, cơ quan chức năng đưa ông D. về trụ sở làm việc. Qua điều tra, công an xác nhận thẻ nhà báo của ông D. thuộc tạp chí Đông Nam Á, tuy nhiên thẻ đã hết hạn từ 2015. Theo Sở Thông tin và truyền thông, tạp chí trên có đăng ký hoạt động tại TP.HCM năm 2005, tuy nhiên trong danh sách phóng viên hiện không có tên ông T.Q.D. Sở sẽ làm việc với tạp chí để làm rõ việc ông D. có còn làm việc tại đây hay không và sẽ có biện pháp chấn chỉnh. Vụ việc sẽ tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định, báo Giao thông đưa tin.

Chi Nguyễn (t/h)