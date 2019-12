Danh tính tài xế xe buýt vừa lái xe bằng khuỷu tay vừa lướt điện thoại gây phẫn nộ

Tài xế lướt điện thoại khi lái xe gây nguy hiểm cho hành khách được xác định là nhân viên hãng xe buýt Khanh Quỳnh, Nghệ An.

Liên quan đến vụ việc nam tài xế xe buýt ở Nghệ An bị quay lại clip tố vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại. Mới đây, đại diện hãng xe buýt đã lên tiếng về sự việc.

Cụ thể, trao đổi với PV chiều ngày 22/12, ông Lê Văn Cẩm – cán bộ điều hành Hãng xe buýt Khanh Quỳnh, thuộc Công ty TNHH Khanh Quỳnh (trụ sở ở huyện Đô Lương, Nghệ An) lên tiếng xác nhận, tài xế trong đoạn video trên chính là lái xe của hãng này.

Danh tính tài xế lái xe bằng khuỷu tay này là Cao Như Ý (trú huyện Con Cuông, Nghệ An). Tài xế Ý đã làm việc cho hãng xe buýt Khanh Quỳnh được 1 năm rưỡi.

Được biết, hiện Công ty TNHH Khanh Quỳnh đã có quyết định đình chỉ tài xế này để xác minh là rõ sự việc.



"Công ty đã có quyết định đình chỉ công việc đối với lái xe bắt đầu từ ngày mai (23/12). Còn việc tài xế sử dụng điện thoại vào khoảng thời gian nào thì chúng tôi đang tiến hành xác minh cụ thể", báo Infonet dẫn lời cán bộ điều hành Hãng xe buýt Khanh Quỳnh.

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video hình ảnh tài xế xe buýt chạy tuyến Anh Sơn – TP Vinh của Hãng xe Khanh Quỳnh vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại. Theo nội dung đoạn clip, người này chỉ dùng khuỷu tay để lái xe, còn 2 bàn tay dùng để ướt điện thoại.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội , đoạn clip đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Rất nhiều bình luận thẳng thắn bày tỏ thái độ gay gắt, chỉ trích nam tài xế coi thường tính mạng của bản thân và các hành khách trên xe. Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi vi phạm an toàn giao thông của tài xế theo quy định của Pháp luật





vừa lái xe vừa lướt điện thoại trên suốt quãng đường gần 2 km và bị hành khách quay lại, đăng lên mạng. Đáng chú ý, hồi năm 2017, một tài xế của Tổng giám đốc Công ty xe buýt Tân Phương Thảo (Nghệ An) cũng bị cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 700 nghìn đồng vì dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe trên đường. Người này cũng bị hãng xe chấm dứt hợp đồng lao động sau khi có quyết định xử phạt từ cảnh sát giao thông.

