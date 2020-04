Đạo diễn bộ phim huyền thoại tuổi thơ 'Tom và Jerry' Gene Deitch qua đời

Mới đây, họa sĩ minh họa Gene Deitch, đạo diễn bộ phim huyền thoại tuổi thơ 'Tom và Jerry' đã đột ngột qua đời tại nhà riêng ở Prague. Người đại diện của Deitch, Petr Himmel cho biết ông qua đời vào đêm 16/4, không nêu nguyên nhân.

Gene Deitch sinh ngày 8/8/1924 tại Chicago, sau đó tới sống ở Los Angeles, Mỹ . Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với việc làm họa sĩ bản vẽ máy bay, sau đó gia nhập quân đội. Từng tham gia khóa huấn luyện trở thành phi công nhưng thất bại do Sức Khỏe yếu sau đó, Deitch quyết tâm đầu tư công sức vào hội họa, bằng việc bắt đầu làm họa sĩ minh họa.

Vào năm 1955, Deitch học việc ở xưởng phim hoạt hình United Productions of America (UPA), sau đó ông trở thành Giám đốc sáng tạo của Terrytoons. Tại đây, ông đã sáng tạo ra những nhân vật hoạt hình như Sidney the Elephan, Gaston Le Crayon, Clint Clobber.

Về sau, Deitch thành lập công ty riêng của mình mang tên Gene Deitch Associates, Inc. có trụ sở ở New York. Dấu ấn sự nghiệp lớn nhất của ông chính là đạo diễn cho 13 tập phim 'Tom và Jerry' từ năm 1961-1962/ Theo ông, hai nhân vật hoạt hình kinh điển này có nhiều nét tương đồng với David và Goliath. Ông từng đạt giải Oscar hạng mục "Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất" với siêu phẩm tên 'Munro'. Vị đạo diễn tài ba này cũng từng được đề cử ở hạng mục này với hai tác phẩm khác là 'Here’s Nudnik' và 'How to Avoid Friendship'.

Bên cạnh 'Tom & Jerry', Gene Deitch cũng được biết đến khi đạo diễn một số tập phim 'Thủy thủ Popeye', tiếp tục sản xuất những series hoạt hình 'Munro', 'Tom Terrific',... Năm 2004, ông nhận được Giải thưởng Winsor McCay vì đóng góp trọn đời cho hoạt hình.

Gene Deitch có một cuộc hôn nhân viên mãn với nhà sản xuất Zdenka Najmanová trước khi ông qua đời ở tuổi 95. Ông có 3 người con, cả 3 đều nối nghiệp cha trở thành những nghệ sĩ hoạt hình. Sự ra đi của họa sĩ, đạo diễn tài ba Gene Deitch đã để lại nhiều thương tiếc trong lòng người hâm mộ, những người đã được nuôi dưỡng tuổi thơ với những bộ phim hoạt hình kinh điển do ông sáng tạo, đạo diễn.

Chi Nguyễn (t/h)