Đạo diễn Lê Hoàng gây sốc với quan điểm: 'Ngoại tình là thứ hấp dẫn nhất trên đời'

Mới đây, trong một chương trinh truyền hình, khi được hỏi về vấn đề " Ngoại tình có đáng lên án không", đạo diễn Lê Hoàng đã khiến MC Quyền Linh lẫn khán giả sốc với quan điểm lạ của ông.

Đạo diễn Lê Hoàng cắt nghĩa về ngoại tình: "Ngoại tình là việc một người chồng, người vợ nào đó sau khi kết hôn lại có một kẻ thứ ba. Nghe như vậy, ai cũng giật mình và cho điều đó là xấu", nhưng ông cho rằng, trên thế giới có rất nhiều bộ phim, tiểu thuyết hay về ngoại tình, khiến người ta cảm động. Nếu có một cuộc ngoại tình đẹp, thì cũng là đang sống và chuyện ngoại tình, không thể phán xét đúng hay sai.

Ông cho rằng, không thể đánh giá người ngoại tình là đúng hay sai

Tất nhiên, quan điểm "lạ" của ông khiến MC Quyền Linh phản bác, trong trường hợp người đàn ông đó có vợ rồi, nếu yêu thêm vài người nữa, đó là sai.

Tiếp tục bảo vệ cho quan điểm của mình, Lê Hoàng tự lấy bản thân ra so sánh: "Tôi nói cho anh biết nhé, cuộc sống là như thế này. Ví dụ tôi yêu Thanh Thủy vì Thủy là một diễn viên kịch vô cùng tài năng, duyên dáng, thông minh. Tôi yêu cô ấy trên sân khấu khi cô ấy nhảy múa bay lượn.

Sau đó tôi gặp một cô khác tuy không có tính nhí nhảnh đó nhưng lại hát cực hay, làm những bài thơ khiến tôi rung động. Chẳng lẽ bây giờ vì có bà Thanh Thủy này rồi mà tôi không được rung động với bài thơ đó à? Tôi vẫn rung động chứ.

Cuộc sống của chúng ta là luôn rung động với rất nhiều cái. Tất cả những cái đó đều dẫn đến tình yêu. Bởi vậy đừng nói là vì tôi mê cô Thủy diễn viên kịch này rồi mà không được mê cô ca sĩ kia. Ai cũng có cái hay của họ.

Vấn đề ở đây là khi kết hôn rồi, chúng ta có nên tiếp tục cái cảm xúc kia không. Tất nhiên là không thể tiếp tục được".





Trước quan điểm mới lạ của đạo diễn Lê Hoàng, MC Quyền Linh cũng "sốc"





Đồng thời Lê Hoàng có quan điểm, ngoại tình có nhiều loại. Không thể cứ cho rằng, những người ngoại tình là xấu, cướp nhà, cướp tài sản của người khác, mà có người, họ không lấy các thứ đó. Họ chấp nhận đối phương đã có gia đình và chỉ đơn giản là muốn sống, muốn có người đó. Theo đạo diễn, mơ ước, rung động là một đằng nhưng có làm hay không, lại phụ thuộc vào con tim hay lý trí. Kết lại, ông nói, không nên đánh giá vấn đề theo cách khô cứng, rạch ròi và: "Tôi không ca ngợi ngoại tình nhưng tôi khẳng định ngoại tình là thứ hấp dẫn nhất trên đời...".

Và con người, ai cũng từng ngoại tình trong tư tưởng, Lê Hoàng thừa nhận, cả ông cũng thế.

Trước đó, hôm 17/12 vị đạo diễn này cũng gây tranh cãi khi nhắc lại scandal 10 năm trước của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Ông khiến dư luận bức xúc khi nói, nếu ông là Hoàng Thùy Linh, ông sẽ không ngại kể về quá khứ của mình trên sóng truyền hình.

Minh Tú (t/h)